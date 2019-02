EA7 Emporio Armani Sportour 2019 in Alto Adige con Gabriele Detti

Per la tappa numero quattro dell’EA7 Emporio Armani Sportour 2019 si torna in Alto Adige. Valle Anterselva (in tedesco Antholzertal) e Valdaora ospiteranno infatti dal 14 al 17 febbraio il nuovo appuntamento dell’evento sportivo invernale organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, radio ufficiale del tour.

Una tappa che si preannuncia speciale con un atleta d’eccezione, il campione di nuoto Gabriele Detti. A soli 24 anni il giovane livornese vanta un palmares straordinario dove spiccano i due bronzi conquistati alle Olimpiadi di Rio 2016 (400 e 1500 stile libero) e l’oro conquistato nel 2017 ai Mondiali di Budapest negli 800 stile. Un vero fuoriclasse, testimonial di EA7 Emporio Armani, che in questa occasione sarà protagonista sulle splendide nevi altoatesine.

“Essere testimonial del brand EA7 Emporio Armani e avere quindi la possibilità di rappresentare uno dei più importanti marchi di abbigliamento sportivo al mondo mi rende molto orgoglioso. Questa collaborazione consente inoltre a tutti gli atleti che hanno partecipato con me alla campagna EA7 di avere grande visibilità esaltando le nostre varie discipline. Potrebbe sembrare una banalità, ma si tratta invece di un risultato straordinario in un Paese dove il calcio la fa da padrone. Non vedo l'ora di prendere parte a questa tappa dell'EA7 Sportour Winter Edition. Si tratterà di un'esperienza totalmente nuova per me, soprattutto perché il focus è sugli sport invernali che a me piacciono molto, ma che purtroppo sono solo costretto a guardare dopo la rottura di tibia e perone subita da piccolo. Da quel momento non posso più indossare gli scarponi da sci. Amo lo snowboard, lo trovo molto spettacolare, e mi piace il biathlon. Nella tappa di Anterselva - Valdaora state certi che non mi perderò lo Snow-bike!" ha dichiarato Gabriele Detti.

La nuova tappa avrà inizio sabato alle ore 8:30 e proseguirà sino alle 16:00 di domenica con un ricco palinsesto. Il Villaggio, fulcro centrale della manifestazione e punto di riferimento per informazioni e prenotazioni delle attività sportive, sarà situato in Plan de Corones Valdaora e attivo da venerdì pomeriggio. Sabato mattina si aggiungerà anche la postazione ad Anterselva (nei pressi del Biathlon Stadium).

Sarà il biathlon, in programma sabato 16 e domenica 17 febbraio dalle 9:30 alle 15:30, a caratterizzare maggiormente questa quarta tappa. Appartenente al gruppo dello sci nordico, il biathlon comprende le specialità del tiro a segno con la carabina e dello sci di fondo. Ed è stata proprio Anterselva ad ospitare, a fine gennaio, la Coppa del Mondo di biathlon, uno degli eventi sportivi più amati e seguiti non solo nell'area turistica di Plan de Corones ma in tutto l'Alto Adige. (Nel 2020 la stessa località ospiterà i Mondiali).

Le altre attività in programma sono lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con la valutazione della performance; le ciaspolate; lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo desiderosi di pedalare su ghiaccio e neve sulle fat bike; il giro di pista per una discesa da gigante che attraversa 21 porte, tutte ispirate alle tappe del Giro d’Italia 2019. E proprio Anterselva e Valdaora saranno tappe, rispettivamente di arrivo e di partenza della Corsa rosa, nei giorni 29 e il 30 maggio.

EA7 Emporio Armani metterà a disposizione una selezione di giacche per un test sulle piste, dove gli sciatori potranno apprezzare stile e tecnologia dei capi della collezione autunno inverno 2018/19.

Radio 105, radio partner di tutto il tour, sarà presente sia al Villaggio sia in quota con una postazione musicale situata all’arrivo degli impianti. Lo staff dell’emittente coinvolgerà i presenti durante ogni tappa con varie iniziative di intrattenimento e di promozione: Bryan Ronzani e Valeria Oliveri scandiranno i vari momenti della giornata.

Non mancherà la possibilità di effettuare ski test con il materiale di qualità Völkl.

Attraverso il sito ufficiale www.ea7sportour.it sarà possibile iscriversi e prenotare le attività consultando il programma aggiornato di tutte le singole tappe.

ANTERSELVA 15-17 FEBBRAIO ORARI ATTIVITÀ SPORTIVE LOCATION Venerdì 15/2/2019 14.00 – 16.00 Apertura Villaggio per info e accrediti Cima del Plan de Corones Valdaora Sabato 16/2/2019 8.30 Apertura Villaggio per info e accrediti Cima del Plan de Corones Valdaora e ad Anterselva Biathlon Stadium Sabato 16/2/2019 9.00 – 13.30 Sky Style Preskige Pista a lato di Alpen Plan de Corones Valdaora Sabato 16/2/2019 9.30 – 12.30 Ciaspolata Anterselva Biathlon Stadium Sabato 16/2/2019 9.30 – 12.30 Snow Bike Anterselva Biathlon Stadium Sabato 16/2/2019 9.30 – 15.30 BIATHLON Anterselva Biathlon Stadium Sabato 16/2/2019 14.00 – 15.30 Sky Style Preskige Pista a lato di Alpen Plan de Corones Valdaora Sabato 16/2/2019 14.00 – 16.00 Snow Bike Anterselva Biathlon Stadium Sabato 16/2/2019 14.00 – 16.00 Aprés Ski Aperitivo Plan de Corones Valdaora Domenica 17/2/2019 8.30 Apertura Villaggio per info e accrediti Cima del Plan de Corones Valdaora e ad Anterselva Biathlon Stadium Domenica 17/2/2019 9.30 – 12.30 Ciaspolata Anterselva Biathlon Stadium Domenica 17/2/2019 9.30 – 12.30 Snow Bike Anterselva Biathlon Stadium Domenica 17/2/2019 9.30 – 15.30 BIATHLON Anterselva Biathlon Stadium Domenica 17/2/2019 10.00 – 15.00 Giro di Pista Pista Alpen Plan de Corones Valdaora Domenica 17/2/2019 10.00 – 14.00 Sky Style Preskige Pista a lato di Alpen Plan de Corones Valdaora Domenica 17/2/2019 16.00 Chiusura Attività

IL CALENDARIO

Dopo Valle Anterselva - Valdaora, l’EA7 Emporio Armani Sportour proseguirà a Sestriere (22-24 febbraio) e si concluderà a Courmayeur (1-3 marzo). Evento itinerante partito lo scorso 18 gennaio da Bormio alla quale hanno fatto seguito Corvara (2^ tappa) e Ponte di Legno (3^ tappa).

IL CALENDARIO

Comune di Valle Anterselva - Valdaora con Anterselva Biathlon, Kronplatz e Antholzertal Valle Anterselva // Comune di Sestriere - Vialattea // Comune di Courmayeur – Courmayer Mont Blanc Funivie - Funivie Monte Bianco // Comune di Bormio - APT Bormio e BormioSKI // Comune di Corvara - Consorzio Skicarosello e Alta Badia// Comune di Ponte di Legno - Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale. Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio 105.

EA7 Emporio Armani, dal 2004 la declinazione sportiva di Emporio Armani; propone abbigliamento tecnico e leisure rivolto agli appassionati di sport.

Cantine Ferrari, fondata nel 1902 da Giulio Ferrari, è leader in Italia del Metodo Classico e simbolo dell'Arte di Vivere Italiana nel mondo // Gruppo Dalbello con i brand Völkl Ski, Marker e Dalbello // Noberasco // Vibram, leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni destinate ai mercati dell’outdoor, della sicurezza sul lavoro e del lifestyle // La Sportiva.

Official Booking Partner: Musement. PreSkige: la piattaforma di social skiing per sciatori esperti.

