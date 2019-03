EA7 Emporio Armani Sportour a Courmayeur, chiusura con Paola Egonu

Si è conclusa con grande successo a Courmayeur l’EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition. L’evento sportivo organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, ha celebrato l’ultimo appuntamento in questo fine settimana alla presenza di Paola Egonu, uno dei più grandi talenti della pallavolo internazionale. La fuoriclasse italiana, che ha vinto nel 2018 la medaglia d’argento con la Nazionale italiana ai Mondiali in Giappone, ha registrato il record storico di 45 punti segnati in una sola partita dei Campionati del Mondo. Testimonial del brand EA7 Emporio Armani, la Egonu ha vissuto con l’EA7 Sportour un weekend inusuale fra divertimento e relax cimentandosi, in particolare, nello snow bike, pedalando su neve e ghiaccio.

Nella sesta e ultima tappa si sono svolte le principali attività sportive, filo conduttore di tutto il Tour: lo ski style preskige (sessione di allenamento per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con valutazione della performance), lo snowbike (nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo desiderosi di pedalare con le fat bike), lo skiathlon (disciplina che unisce sci d’alpinismo, discesa e tiro a segno del biathlon), la corsa sulle ciaspole, e il giro di pista (discesa da gigante attraverso 21 porte, tutte ispirate al prossimo Giro d’Italia).

In questa prima edizione della manifestazione è stata molto apprezzata la presenza di Radio 105 - radio partner di tutto il Tour. A Courmayeur lo staff, in particolare Bryan Ronzani e Valeria Oliveri, ha scaldato ancora una volta l’atmosfera coinvolgendo il pubblico. Anche in quest’ultima tappa, EA7 Emporio Armani ha messo a disposizione degli appassionati una selezione di giacche della collezione autunno inverno che gli sciatori hanno potuto testare sulle piste apprezzandone stile e tecnologia. Il Vibram Sole Factor Mobile Lab, autentico laboratorio su ruote, ha offerto la possibilità di scoprire la rivoluzionaria tecnologia Vibram Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature. Sono stati effettuati anche gli ski test con il materiale di qualità Völkl.Tra gli ospiti di questa ultima tappa, anche l’ultrarunner Paolo Venturini, famoso per le sue incredibili imprese. Coinvolto in particolare da Parmigiano Reggiano, Partner di questo ultimo appuntamento, Venturini, lo scorso gennaio, ha corso i 39 km in condizioni climatiche estreme. Da Tomitor a Oymyakon, in Jacuzia, nella regione russa della Siberia l’atleta ha registrato un tempo di 3h 54’ 10 a una media circa di 6’ 00 al km.

Il calendario di questa prima edizione è stato caratterizzato da sei appuntamenti in alcune delle località più belle e rinomate dell’arco alpino. Alla prima tappa, che si è svolta a Bormio lo scorso 18 gennaio, sono seguite Corvara (2^ tappa), Ponte di Legno (3^ tappa), Anterselva e Valdaora (4^ tappa), Sestriere (5^ tappa) e infine Courmayeur (6 ^ tappa).

Numerosi i Partner della winter edition: le istituzioni (con i comprensori sciistici a essi collegati) e gli sponsor che hanno fortemente creduto nel format partecipando attivamente alla realizzazione dell’evento.

Il Comune di Courmayeur – Courmayer Mont Blanc Funivie - Funivie Monte Bianco // il Comune di Bormio - APT Bormio e BormioSKI // il Comune di Corvara - Consorzio Skicarosello e Alta Badia// il Comune di Ponte di Legno - Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno Tonale // i Comuni di Valle Anterselva - Valdaora con Anterselva Biathlon, Kronplatz e Antholzertal Valle Anterselva // il Comune di Sestriere – Vialattea.

EA7 Emporio Armani, dal 2004 la declinazione sportiva di Emporio Armani; propone abbigliamento tecnico e leisure rivolto agli appassionati di sport.

Cantine Ferrari, fondata nel 1902 da Giulio Ferrari, è leader in Italia del Metodo Classico e simbolo dell'Arte di Vivere Italiana nel mondo. Gruppo Dalbello con i brand Völkl Ski, Marker e Dalbello // Noberasco // Vibram, leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni destinate ai mercati dell’outdoor, della sicurezza sul lavoro e del lifestyle // Parmigiano Reggiano // La Sportiva // PreSkige la piattaforma di social skiing per sciatori esperti.

L’Official Booking è stato Musement . I Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio 105.