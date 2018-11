EA7 Emporio Armani Sportour. Sei weekend in calendario

EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition è il nuovo evento organizzato da RCS Sport in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Il tour che porta la firma di EA7 Emporio Armani, in qualità di Title sponsor, toccherà alcune delle località di montagna più rinomate, dalle Alpi alle Dolomiti, con attività legate allo sport e allo spettacolo.

Il format-evento trae origine dal road show invernale di EA7 Emporio Armani con il quale il brand del Gruppo Armani ha saputo coinvolgere negli ultimi anni tanti appassionati della montagna, offrendo loro un’esperienza unica all’insegna dell’attività fisica e dello stile.

L’obiettivo di ogni tappa sarà valorizzare i contenuti legati ai vari partner con il coinvolgimento dei partecipanti, non solo sportivi, nelle numerose attività previste. Gli eventi, che si svolgeranno nel corso del weekend, sono ideati e articolati tenendo conto delle caratteristiche delle località ospitanti. Punto di riferimento in ogni appuntamento sarà il ‘Villaggio’, situato nei pressi del centro del paese oppure a ridosso degli impianti sciistici, animato dallo staff e dalla musica di Radio 105, radio ufficiale del tour. L’emittente trasmetterà sia dal Villaggio che da una postazione in quota. La radio, in particolare, coinvolgerà i presenti durante ogni tappa con varie attività di intrattenimento e di promozione.

Il calendario di questa prima edizione invernale di EA7 Sportour prevede sei tappe, con date da dicembre a febbraio. La prima tappa è prevista a Sestriere in Piemonte (14 - 16 dicembre). Il tour proseguirà quindi con gli appuntamenti di Courmayeur (11 - 13 gennaio), Bormio (18 - 20 gennaio), Corvara (25 - 27 gennaio), con la tappa di Ponte di Legno (8-10 febbraio) e la finale nel territorio di Rasun Anterselva in provincia di Bolzano, che comprende anche la località di Valdaora (15 - 17 febbraio).

Tra le attività in calendario: il we glow, la discesa collettiva in notturna sulle piste da sci; lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della tecnica sciistica - esecuzione e stile - con la valutazione della performance sugli sci. E ancora: lo skiathlon, che unisce lo sci d’alpinismo, la discesa e il tiro a segno del biathlon; le ciaspolate, organizzate con istruttori dedicati, analogamente alle altre discipline proposte; lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la possibilità di provare le fat bike; il Giro di pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte, tutte ispirate alle tappe del prossimo Giro d’Italia.

Oltre all’edizione winter, EA7 Emporio Armani Sportour proseguirà anche in estate con una Summer Edition. I dettagli sulle tappe e il programma saranno svelati nei prossimi mesi.