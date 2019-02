EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition, arriva Paola Egonu

La sesta e ultima tappa dell’EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition, sarà a Courmayeur. L’evento sportivo organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, si concluderà dall’1 al 3 marzo in Valle d’Aosta. Da questa iconica località è possibile raggiungere con la funivia il punto più vicino alla vetta del Monte Bianco per uno spettacolo con scenari mozzafiato.

Ospite della tappa la ventenne pallavolista Paola Egonu considerata uno dei più grandi talenti della pallavolo internazionale. Vincitrice, nel 2018, della medaglia d’argento con la Nazionale italiana ai Mondiali in Giappone, nel ruolo di opposto-schiacciatrice ha registrato il record storico di 45 punti segnati in una sola partita dei Campionati del Mondo. Testimonial del brand EA7 Emporio Armani, ha dichiarato: “Vedere il mio nome affiancato a quello di un brand che ha fatto la storia della moda nel mondo è per me motivo d'orgoglio oltre che una straordinaria opportunità. Sono entusiasta che EA7 Emporio Armani mi abbia voluta in questo team incredibile. Il turno di riposo del Campionato mi consentirà di essere presente all'ultima tappa dell'EA7 Sportour Winter Edition; sarà sicuramente una giornata divertente e fuori dal mio campo, in tutti i sensi! Amo la natura e il candore della neve mi rilassa. Mi aspetta una domenica di divertimento e relax, niente di meglio!”.

Fulcro centrale della manifestazione è lo Sportour Village, situato nei pressi della Telecabina Dolonne e in quota a Plan Checrouit, punto di riferimento per informazioni e prenotazioni delle attività sportive.

Il palinsesto della tappa finale includerà lo ski style preskige (sessione di allenamento per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con valutazione della performance), lo snowbike (nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo desiderosi di pedalare su ghiaccio e neve sulle fat bike), lo skiathlon (disciplina che unisce sci d’alpinismo, discesa e tiro a segno del biathlon), la corsa sulle ciaspole, e il giro di pista (discesa da gigante attraverso 21 porte, tutte ispirate al prossimo Giro d’Italia) sulla caratteristica Pista Aretù di Courmayeur.

Radio 105, radio partner di tutto il tour, sarà presente sia al Villaggio sia in quota con una postazione musicale situata all’arrivo degli impianti. Lo staff dell’emittente coinvolgerà i presenti durante ogni tappa con varie iniziative di intrattenimento e di promozione: Bryan Ronzani e Valeria Oliveri scandiranno i vari momenti della giornata.

Per queste attività EA7 Emporio Armani metterà a disposizione degli appassionati una selezione di giacche della collezione autunno inverno che gli sciatori potranno testare sulle piste apprezzandone stile e tecnologia.

Per questo appuntamento ritorna anche il Vibram Sole Factor Mobile Lab, autentico laboratorio su ruote, dove sarà possibile scoprire la rivoluzionaria tecnologia Vibram Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature.

Non mancherà la possibilità di effettuare ski test con il materiale di qualità Völkl.

Attraverso il sito ufficiale www.ea7sportour.it sarà possibile iscriversi e prenotare le attività consultando il programma aggiornato dell’ultima tappa.