Edmundo: dalle follie del Carnevale alla tragedia della Chapecoense

Si può perdere uno scudetto per il Carnevale? Sì, se la stella della sua squadra è “O' Animal” Edmundo. La prima parte del campionato 1998/99 vide la partenza bruciante della Fiorentina di Trapattoni che, trascinata da Batistuta, guadagnò il primo posto davanti alle favorite Juve e Inter.



Con 17 gol in 17 partite, il bomber argentino consegnò ai viola il titolo d'inverno, ma il suo infortunio contro il Milan comportò un lungo stop che finì col danneggiare gravemente la squadra. Soprattutto, la Fiorentina pagò a carissimo prezzo l'assenza dell'unico giocatore che poteva sostituirlo degnamente: il brasiliano Edmundo, nonostante i problemi della squadra, non rinunciò a volare nella sua Rio per folleggiare come d'abitudine nel variopinto carnevale locale.

Il Milan, seppur battuto 3-1 a San Siro con una tripletta di Bati-gol, vinse lo scudetto davanti alla Lazio e la Fiorentina dovette accontentarsi del terzo posto. L'atteggiamento di Edmundo fece imbestialire soprattutto Antognoni e l'allora d.g. Cinquini che al momento del suo arrivo, nel gennaio '98, avevano addirittura meditato le dimissioni. Dal loro punto di vista, con i 13 miliardi di lire spesi per acquistare Edmundo dal Vasco da Gama si sarebbe invece dovuta sistemare la difesa, oppure comprare un attaccante più affidabile quale Romario. Cecchi Gori, inizialmente inamovibile nel difendere la sua scelta, al termine della stagione 1998/99 decise di rispedire Edmundo in Brasile.

Accanto a Ronaldo, “O' Animal” fu protagonista della deludente esperienza del mondiale '98, quando la Francia di Zidane impedì il bis alla Seleçao che aveva vinto la Coppa America '97. A livello di club, Edmundo ha cambiato quattordici maglie in vent'anni di carriera e la sua seconda esperienza nel campionato italiano fu con il Napoli di Corbelli, dove giocò nella seconda parte del campionato 2000/01.

Acquistato nel mercato di gennaio, il brasiliano fu presentato davanti alla folla adorante dello stadio San Paolo, onore che in precedenza era stato concesso solo a Maradona. Edmundo scelse un'insolita maglia numero 97 che però non gli portò benissimo....

