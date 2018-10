Eintracht Francoforte-Lazio 4-1, Inzaghi: "L'arbitro ha chiuso la partita"

"L'unico rammarico e' che una bellissima partita sia stata rovinata dalla seconda espulsione perche' in undici contro dieci poteva ancora esserci partita. Con il rosso a Correa l'arbitro ha chiuso la partita: senza gli episodi delle espulsioni non avremmo perso, ma anche in dieci uomini abbiamo avuto l'occasione per pareggiare". Cosi' Simone Inzaghi ha commentato Eintracht-Lazio 4-1, partita valida per la seconda giornata del girone H di Europa League. "La squadra e' stata bene in campo per venticinque minuti - ha spiegato il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - abbiamo messo in mostra un buon gioco, poi abbiamo smesso di giocare pensando di poter decidere la partita individualmente. Non e' cosi': serve il gioco di squadra". Una partita decisa anche dalle molte disattenzioni in campo dei biancocelesti: "L'attenzione va allenata quotidianamente - ha spiegato Inzaghi - Oggi anche undici contro undici abbiamo sbagliato delle scelte. Con piu' concentrazione avremmo potuto prendere scelte migliori: abbiamo subito gol decisi da disattenzioni. Fase difensiva? Stiamo cercando di lavorarci, stiamo sbagliando le scelte. Ma sono sicuro che la squadra reagira' domenica. Non bisogna fasciarci la testa e bisogna ripartire"

Nonostante le due sconfitte consecutive contro Roma ed Eintracht, Inzaghi resta fiducioso: "Siamo una buonissima squadra che gioca un ottimo calcio. Nella scorsa stagione siamo stati il migliore attacco e abbiamo tutte le qualita' per farlo anche quest'anno. Faremo il nostro campionato e cercheremo di regalare soddisfazioni ai tifosi. Giusto essere allarmati: facciamo notizia quando perdiamo due partite piu' di quando ne vinciamo cinque, ma sono convinto che nonostante un girone proibitivo in Europa League passeremo il turno".

EUROPA LEAGUE - EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO 4-1, PAROLO "IN UNDICI UOMINI POTEVAMO RIMONTARE"

"Sono convinto che questa partita in undici contro undici avremmo potuto ribaltarla. Siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a pareggiare: era una partita equilibrata, poi le due espulsioni sono state decisive". Questa l'analisi di Marco Parolo al termine di Eintracht-Lazio 4-1, match valido per la seconda giornata del girone H di Europa League. Alla Commerzbank-Arena arriva un pesante parziale per i biancocelesti, ma il centrocampista ai microfoni di Sky Sport non e' pessimista: "Normale concedere qualcosa in inferiorita' numerica, dispiace aver subito il 4-1 perche' e' un passivo esagerato. Non sono cosi' negativo, nel primo tempo eravamo in partita nonostante giocassimo in uno stadio caldo con 50.000 spettatori". Poi Parolo ha concluso: "Dobbiamo ripartire, testa bassa e lavorare: e' un periodo negativo ma domenica ci aspetta una partita importante e spero che il pubblico abbia voglia di sostenerci perche' vogliamo vincere e invertire la rotta".

Eintracht-Lazio 4-1: il tabellino

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2) — Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, de Guzman (42'st Stendera), Torrò, Kostic (32'st Tawatha); Jovic (23'st Rebic), Haller. In panchina: Ronnow, N'Dicka, Fernandes, Müller. Allenatore: Hütter.

LAZIO (3-5-2) — Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Lucas Leiva (30'st Luis Alberto), Milinkovic-Savic (19'st Berisha), Durmisi (18'pt Lulic); Immobile, Correa. In panchina: Guerrieri, Rossi, Bastos, Badelj. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO — Gözübüyük (Olanda).

RETI — 4'pt e 49'st Da Costa, 23'pt Parolo, 28'pt Kostic, 8'st Jovic.

NOTE — Serata serena, terreno in buone condizioni. Espulsi: Basta al 48'pt per doppia ammonizione e Correa al 14'st per gioco violento. Ammonizioni: De Guzman, Trapp, Russ, Kostic, Immobile. Angoli: 5-4 per l'Eintracht. Recupero: 3', 4'.