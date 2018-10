Eintracht Francoforte-Lazio tv, dove vedere il match di Europa League

Nuovo appuntamento da non perdere per gli tutti gli appassionati di calcio internazionale su TV8 (tasto 8 del telecomando) con la diretta, in chiaro per tutti, di una partita di Europa League con gli studi live di Sky Sport. Dopo aver trasmesso l’esordio vincente del Milan due settimane fa, occhi puntati, questa volta, sulla Lazio, di scena alla Commerzbank Arena di Francoforte contro i padroni di casa dell’Eintracht. L’incontro, valido per la seconda giornata del gruppo H, che comprende anche Marsiglia e Apollon Limassol, va in onda, in diretta e in chiaro, su TV8, giovedì 20 settembre, alle ore 21.00. Lazio ed Eintracht Francoforte guidano il girone con 3 punti grazie alla vittoria all’esordio.

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo, gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici degni di nota, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Europa League, con focus su quella del Milan opposto all’Olympiakos, e di Champions League, con un occhio di riguardo alle sfide che vedono impegnate Juventus, Napoli, Roma e Inter.