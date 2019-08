Ciclismo, Elia Viviani campione d'Europa nella prova su strada

CICLISMO: EUROPEI. TRIONFO DI VIVIANI NELLA PROVA IN LINEA

Elia Viviani ha vinto la prova in linea dei Campionati europei di ciclismo, andata in scena ad Alkmaar, in Olanda. L'azzurro si e' imposto in volata, centrando il successo numero 76 della carriera. Viviani succede nell'albo d'oro continentale al connazionale Matteo Trentin. Battuto allo sprint Lampaert, precedentemente si era staccato dalla fuga il tedesco Ackermann, altro velocista che avrebbe potuto creare qualche grattacapo a Viviani.