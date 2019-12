Elisabetta Canalis torna alla Night of Kick and Punch 2019: "Che passione kickboxing e thai boxe"

Night of Kick and Punch 2019, non solo Taylor Mega: torna Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sarà presente alla Night of Kick and Punch 10, sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano. Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. L’anno scorso Elisabetta ha presentato la nona edizione, sempre al Vismara, ed è stata un grande successo da ogni punto di vista: impianto esaurito, grande copertura mediatica, differita televisiva e combattimenti spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico che è tornato a casa soddisfatto. Quest’anno la Night of Kick and Punch sarà presentata da Taylor Mega, influencer con 2.200.00 followers su Instagram, ma Elisabetta non vuole perdersi l’occasione di tornare al Vismara anche se come semplice spettatrice.

Elisabetta, la kickboxing è diventata una vera passione per te?

“La kickboxing e la thai boxe mi appassionano sempre di più e vorrei diventare tecnicamente più brava. Quando sono in Italia mi alleno alla palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele con Angelo Valente. Le nostre lezioni sono per me una priorità in quanto è difficile trovare un istruttore col suo curriculum che abbia flessibilità verso i miei orari che non sono sempre facili. Col tempo io e Angelo siamo diventati amici e dopo che facciamo un’ora e mezza di lezione a ritmi abbastanza serrati lasciamo sempre un po’ di spazio per farci quattro risate.”

Cosa ti piace della Night of Kick and Punch?

“Ho la possibilità di vedere in azione dei veri campioni e in più mi diverto molto. La Night of Kick and Punch è ormai un evento per me irrinunciabile a Milano.”

Sei fan di una campionessa di kickboxing o di un altro sport da combattimento?

“Sono una grande fan della fuoriclasse brasiliana delle arti marziali miste Amanda Nunes, campionessa del mondo dei pesi gallo e dei pesi piuma dell’UFC (Ultimate Fighting Championship).”

A Los Angeles hai aperto una palestra, la Skyview Fitness. Si pratica la kickboxing?

“Nella palestra di Los Angeles non si fanno sport da combattimento, ma sessioni di personal training. I trainer che l’hanno presa in affitto hanno come clienti atleti professionisti di football americano e di basket. C’è anche un istruttore che allena la gente comune che richiede un programma di allenamento diverso.”

Alla Night of Kick and Punch 10 tutti gli incontri di kickboxing saranno combattuti seguendo le regole dello stile K-1 che permette di colpire l’avversario con pugni, calci e ginocchiate. Nel clou il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) dell’IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Promette spettacolo la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Cristina è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO: campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 kg) dello stile K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi dello stile full contact (calci e pugni al di sopra della cintura) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) di full contact. Inoltre, il campione d’Italia e d’Europa dei pesi mediomassimi Angelo Mirno affronterà Paolo Rovelli sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Il programma completo della manifestazione sarà annunciato nei prossimi giorni.

The Night of Kick and Punch 10 è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia che si occupa dell’attività professionistica.

Il centro sportivo Vismara si trova in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso) ed ha una capienza di 1.500 posti. I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli oppure chiamate il numero 391-4124452.