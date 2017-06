Energia e sport, Sorgenia ai Giochi senza barriere con Bebe Vio e tanti ospiti

Giochi senza barriere, Sorgenia con Bebe Vio allo Stadio dei Marmi di Roma. Le parole dell'Ad Gianfilippo Mancini

È stata una serata di sport, emozioni ed energia quella che si è tenuta ieri allo Stadio dei Marmi di Roma per i Giochi senza barriere. La manifestazione, giunta alla settima edizione, quest’anno ha visto anche la sponsorizzazione di Sorgenia che ha scelto Bebe Vio come propria testimonial. L’evento sportivo è infatti nato per iniziativa della campionessa di scherma e della sua famiglia e organizzato tramite l’associazione Art4sport Onlus, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra persone con disabilità e normodotate. Tanti gli ospiti e i personaggi dello sport e dello spettacolo presenti ai Giochi: da Kristian Ghedina a Demetrio Albertini, da Marco Tardelli a Martin Castrogiovanni, e ancora Marco Materazzi, Ringo, Emma Marrone e Saturnino. Sorgenia, presente con l’Ad Gianfilippo Mancini, il direttore Mercato e Ict Simone Lo Nostro e la Brand & Communication Manager Miriam Frigerio, ha gareggiato con la squadra del Veneto che si è aggiudicata i Giochi sfidando altri sette team provenienti da diverse regioni italiane. L'azienda ha offerto la suggestiva illuminazione delle statue dello Stadio dei Marmi, abbinata a un crescendo musicale che evocava gli elementi della natura. Gli stessi da cui si produce l’energia rinnovabile che l’azienda fornisce ai propri clienti residenziali. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato l’Ad Gianfilippo Mancini – di aver fatto parte di questa grande festa dello sport, fortemente voluta da Bebe Vio, da quest’anno testimonial di Sorgenia con tutta la sua energia. La stessa che abbiamo ritrovato nei Giochi della manifestazione e in tante persone che superano con grinta barriere fisiche e culturali nella vita di ogni giorno”.