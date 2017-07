"Non ho intenzione di lasciare il calcio, semplicemente non me la sento di continuare con l'Hellas Verona...Fisicamente sto benissimo come dimostrato nei 15 giorni di preparazione ma mentalmente non sono stimolato a continuare in questo club!". Antonio Cassano dice la sua, attraverso l'account twitter della moglie, Carolina Marcialis, sull'addio alla società scaligera. "Ringrazio il presidente Setti, il ds Fusco, Pecchia e la squadra per la disponibilità concessa", conclude FantAntonio.