eSport: finali del campionato mondiale eClub Fifa a Milano con 3 club italiani

Milano ospiterà le migliori 24 squadre del pianeta nella Fifa eClub World Cup dal 7 al 9 febbraio (agli East End Studios di Milano). Per la prima volta le finali si disputano in Italia. I team si sono qualificati dopo i cinque round prelimnari che hanno coinvolto 190 squadre provenienti da tutto il pianeta.

La FIFA eClub World Cup 2020 vedrà la partecipazione di tre squadre italiane: Mkers, AS Roma e Team QLASH che daranno battaglia sul terreno di gioco virtuale contro le 21 squadre provenienti da Messico, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Giappone, Stati Uniti e tanti altri paesi.

La FIFA eClub World Cup 2020 avrà alcuni tra i migliori giocatori del mondo, tra cui il leader della classifica mondiale Xbox Donovan 'Tekkz' Hunt (Fnatic) e quello della classifica PlayStation Diego 'Crazy' Campagnani (Team QLASH), oltre al Campione del Mondo 2017 Spencer 'Gorilla' Ealing (NEO) e il Campione del Mondo 2015 Abdulaziz 'MrDone' Alshehri (Redemption eSports).

FIFA eClub World Cup 2020, record del Manchester City

Tra i 24 team al via della FIFA eClub World Cup 2020 otto club erano già stati presenti nelle edizioni precedenti. Si tratta di Manchester City eSports (2017, 2019, 2020), FaZe Clan (2019, 2020), Olympique Lyonnais (2017, 2020), AS Roma (2017, 2020), Mkers (2018, 2020), Hashtag United (2018, 2020), FC Basel 1893 eSports (2018, 2020) e Blue United eFC (2018, 2020). Il Manchester City con questa partecipazione eguaglia il record del Brondby IF per il maggior numero di presenze alla eClub World Cup.

“Siamo orgogliosi del fatto che oltre 190 squadre da tutto il mondo abbiano preso parte alle qualifiche di questa stagione e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la squadra che si aggiudicherà il titolo e quelle di eccellenza che già conosciamo bene. Rispetto all’evento dello scorso anno, sono state introdotte le partite 2v2 che porteranno ancora più in alto il livello di spettacolo e competitività, suscitando grandi emozioni tra giocatori e appassionati”, ha spiegato Adrian Rölli, Head of eFootball FIFA.

FIFA eClub World Cup 2020 programma

•21 Gennaio: FIFA eClub World Cup Final Draw

•7 Febbraio: Round 1 – 3 Group Stages

•8 Febbraio: Round 4 – 5 Group Stages, Round of 16

•9 Febbraio: Quarter-Finals, Semi-Finals, Finals