Euro 2020: Italia con Svizzera, Turchia e Galles. ECCO TUTTI I GRUPPI

Euro 2020: Italia con Svizzera, Turchia e Galles

Il sorteggio dei gironi delle fasi finali degli Europei 2020 sorride all'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri scenderanno in campo all'Olimpico di Roma contro la Turchia per poi sfidare anche la Svizzera e il Galles.

L'Italia, testa di Serie del gruppo A degli Europei del 2020 nel sorteggio del Romexpo di Bucarest ha pescato la Svizzera, nazionale del secondo gruppo, come prima avversaria, per poi trovare la Turchia con cui aprirà l'Europeo il 12 giugno a Roma e il Galles. I sei gironi da quattro squadre giocheranno in più paesi in un Europeo itinerante che si disputerà in 12 città: Londra, Dublino, Roma, Monaco, Baku, San Pietroburgo, Budapest, Bucarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow, Copenaghen. Alle 20 nazionali già qualificate si aggiungeranno le ultime 4, provenienti dai playoff che si svolgeranno dal 26 al 31 marzo 2020. La delegazione della Figc a Bucarest è composta dal presidente Gabriele Gravina, dal segretario generale Marco Brunelli e dal Ct della Nazionale Roberto Mancini. L'Italia - unica nazionale insieme al Belgio ad aver vinto tutte le partite delle qualificazioni giocherà tutte e tre le gare del suo girone allo Stadio Olimpico di Roma. L'Euro 2020 inizierà il 12 giugno alle ore 21 a Roma e la fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, terminerà il 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accederanno agli Ottavi di finale, quindi si procederà a eliminazione diretta. Lo stadio di Wembley, a Londra, ospiterà le semifinali (7 e 8 luglio) e la finale (12 luglio).

I GIRONI DI EURO 2020

GRUPPO A (Roma, Baku)

- Turchia

- Italia

- Galles

- Svizzera

GRUPPO B (San Pietroburgo, Copenaghen)

- Danimarca

- Finlandia

- Belgio

- Russia

GRUPPO C (Amsterdam, Bucarest)

- Olanda

- Ucraina

- Austria

- Vincente Playoff D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)

GRUPPO D (Londra, Glasgow)

- Inghilterra

- Croazia

- Vincente Playoff C (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele) - Repubblica Ceca

GRUPPO E (Bilbao, Dublino)

- Spagna

- Svezia

- Polonia

- Vincente Playoff B (Bosnia /Slovacchia/Irlanda/Irlanda del Nord)

GRUPPO F (Monaco, Budapest)

- Vincente Percorso A (Islanda/Bulgaria/Ungheria)

- Portogallo- Francia- Germania