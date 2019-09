Euro 2020, Italia in Finlandia. Verratti torna a casa. Karapetyan vs Bonucci

Euro 2020, Italia in Finlandia. Verratti torna a casa

Il giorno dopo il successo con l'Armenia, il quinto consecutivo nelle qualificazioni europee (un record!), la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Yerevan presso il centro sportivo dell'Accademia della federazione armena. Una seduta che ha visto scendere in campo gli Azzurri che non hanno giocato giovedì sera, mentre il resto del gruppo ha lavorato tra palestra e piscina. Ha intanto lasciato il ritiro Marco Verratti: il centrocampista del Paris Saint Germain, squalificato per la prossima gara dopo l'ammonizione ricevuta con l'Armenia, ha fatto rientro al club di appartenenza. La Nazionale arriva a Tampere, dove domenica (ore 20.45 italiane - diretta su Rai 1) affronterà i padroni di casa della Finlandia in una sfida che vedrà opposte le prime due classificate del Gruppo J: la squadra del Ct Kanerva, battuta 2-0 dall'Italia lo scorso 23 marzo a Udine all'esordio nelle qualificazioni europee, ha superato giovedì sera a Tampere la Grecia 1-0 grazie al rigore trasformato a inizio ripresa da Teemu Pukki.





Armenia-Italia 1-3, Karapetyan a Bonucci: "Atteggiamento vergognoso"

"Ho grande rispetto per quanto hai raggiuntò nella tua carriera calcistica, ma quello che hai fatto è vergognoso", lo ha scritto Aleksandre Karapetyan, punta della nazionale armena che attacca Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia. Il messaggio è stato pubblicato in una stories su Instagram che nell'occasione ha anche taggato il suo avversario.

Il riferimento è all'azione che ha portato all'espulsione dello stesso Karapetyan (46' del primo tempo sul risultato di 1-1, suo il gol del vantaggio siglato dai padroni di casa).

Secondo il giocatore armeno, Bonucci avrebbe simulato di aver ricevuto un colpo portando l'arbitro ad ammonirlo per la seconda volta e dunque a mandarlo anzitempo negli spogliatoi. In dieci contro undici per tutto il secondo tempo, l'Armenia ha subito due gol nel finale.