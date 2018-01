Eurolega, l'Olimpia Milano sfiora la rimonta col Maccabi Tel Aviv (102-111)

Eurolega, Olimpia Milano sfiora la rimonta col Maccabi Tel Aviv: 102-111

“Hanno giocato una partita offensivamente notevole, hanno sfruttato tutta la loro energia e l’atletismo nel produrre punti in contropiede. Quando avevano in campo Jackson, Cole, Kane, Thomas, Tyus erano davvero di un altro livello", coach Simone Pianigiani analizza la sconfitta dell'Olimpia Milano in casa contro il Maccabi Tel Aviv (102-111). I padroni di casa non riescono a vincere la terza partita consecutiva in Eurolega e devono cedere il passo contro una squadra che fa la differenza sotto i tabelloni (Parakhouski e Tyus) e gioca un match offensivo quasi perfetto (con sei giocatori in doppia cifra).

Dopo un primo tempo chiuso sul 50-57, l'Olimpia vede scappare via gli ospiti (52-67 al 25° poi 66-83 sul finire di un terzo quarto che si chiuderà 70-83). Ma nel finale ha il merito di alzare la pressione al punto da avvicinarsi sino al -4 (96-100 al 38°). Theodore sale in cattedra dal punto di vista offensivo (22 punti con 7/10 da 2 e 2/5 da 3). Ma non basta. Le triple di Cole, Jackson e Thomas (2 pesantissime) permettono al Maccabi di respingere tutti gli assalti di Milano e portare a casa il match.





"Noi abbiamo dato tutto quello che avevamo ma ogni volta che ci siamo avvicinati loro hanno segnato tenendoci a distanza. Avevo sottolineato sulla base della gara di andata, a punteggio più basso che per vincere avremmo dovuto limitare seconde opportunità a rimbalzo e punti in contropiede ma non l’abbiamo fatto abbastanza", sototlinea Pianigiani. "E’ chiaro che se produciamo 50 punti nel primo tempo dovremmo essere avanti, non sotto di sette. Il canestro sulla sirena a rimbalzo di Tyus è stato emblematico. In campionato abbiamo la miglior difesa: ovviamente gli avversari sono differenti ma significa che sappiamo cosa dobbiamo fare in difesa. Certo, siamo un po’ piccoli in certi ruoli e un po’ poco atletici in altri. Ma ci abbiamo provato. In attacco alla fine le cose giuste le abbiamo fatte”.

Il prossimo impegno di Eurolega per l'Olimpia Milano sarà giovedì primo febbraio a Barcellona (ore 19), domenica 4 sfida di campionato al Forum contro Capo d'Orlando (ore 17).

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-MACCABI TEL AVIV 102-111 TABELLINO (26-30; 50-57; 70-83)





OLIMPIA MILANO: Goudelock 13, Micov 9, Pascolo ne, Tarczewski 5, Kuzminskas 5, Cinciarini 10, Abass, M'Baye 11, Theodore 22, Bertans 6, Jerrells 3, Gudaitis 18. All. Pianigiani

MACCABI TEL AVIV: Thomas 18, Mashour ne, Roll 12, Kane 9, Tyus 14, Dibartolomeo, Cohen ne, Segev ne, Cole 19, Bolden 9, Parakhouski 14, Jackson 16. All. Spahija

Tiri da 2 MI 25/40 MT 31/49 Tiri da 3 MI 12/24 MT 9/14 Tiri liberi MI 16/21 MT 22/26 Rimbalzi MI 22 (Gudaitis 5) MT 26 (Jackson 6) Assist MI 19 (M'Baye 5) MT 25 (Jackson 6)