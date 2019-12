Europa League, sorteggi: Inter-Ludogorets e Roma-Gent

Sorteggio fortunato per Inter e Roma nei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri di Antonio Conte affronteranno i bulgari del Ludogorets, mentre per i giallorossi di Paulo Fonseca i belgi del Gent. Le partite di andata sono in programma giovedì 20 febbraio, mentre quelle di ritorno il 27 febbraio. Non cambia la formula degli orari: come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce, alle 18.55 e alle 21.



Sorteggi sedicesimi Europa League, il quadro completo

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiakos-Arsenal

Az Alkmaar-Lask

Bruges-Manchester United

Ludogorets-INTER

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmo

ROMA-Gent

Rangers-Sporting Braga