Europa League, trionfa il Manchester United. Mourinho fa il tripletino

Europa League, trionfa il Manchester United. Pogba e Mkhitaryan regalano il trofeo ai Red Devils



Il Manchester United ha vinto l'Europa League battendo 2-0 l'Ajax nella finale di Stoccolma. I Red Devils vanno in vantaggio con Pogba al 18' grazia a una deviazione sfortunata di Sanchez. I lancieri non reagiscono e inizio ripresa c'è il raddoppio di Mkhitaryan sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il Manchester United è la prima Europa League e la certezza di giocare i gironi della prossima Champions League.



MANCHESTER UNITED VINCE L'EUROPA LEAGUE E MOURINHO FA IL MINI-TRIPLETE



José Mourinho ha conquistato 3 trofei quest'anno alla guida del Manchester United: oltre all'Europa League infatti lo Special One ha vinto il Community Shield in estate, la Coppa di Lega.



MANCHESTER UNITED VINCE L'EUROPA LEAGUE E MOURINHO: "MA IL NOSTRO LIVELLO ATTUALE NON E' ALL'ALTEZZA DELLE GRANDI"



"Bello vincere 3 trofei - ha commentato José Mourinho - certo non è il grande Triplete, ma questa ora è la nostra dimensione. Perché una cosa è la storia gloriosa del Manchester United, un'altra il nostro livello attuale che non è all'altezza delle migliori. Ma ora abbiamo tutte le colpe del mondo in bacheca: Ferguson le ha vinte tutte, io questa Europa League che era quella che mancava".



Manchester: lo United, "abbiamo giocato per i morti"



"Abbiamo giocato per quanti sono morti" nell'attentato di lunedi'. Cosi' Il Manchester United, la squadra allenata da Jose' Mourinho, ha commentato la vittoria nella finale di Europa League contro l'olandese Ajax, sconfitta 2 a 0. Lunedi' un kamikaze di Isis si e' fatto saltare in aria alla fine di un concerto alla Manchester Arena causando la morte di 22 persone, molti minori, e il ferimento di 59. All'inizio della partita le due squadre e tutto lo stadio aveva osservato un minuto di silenzio. A pronunciare commosso la dedica della vittoria a quanti non ci sono piu' per la follia omicida di Isis e' stato Paul Pogba, francese ma giocatore di punta del Manchester United



AJAX-MANCHESTER UNITED 0-2 TABELLINO Marcatori: Pogba al 18' pt, Mkhitaryan al 3' st.



AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Sanchez, Riedewald(37'st De Jong); Schone (25' st Van De Beek), Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg (17' st D.Neres), Younes. A dip. Boer, Tete, Westermann, Kluivert.

All. Bosz



MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Herrera; Mata (45' st Rooney), Pogba, Fellaini, Mkhitaryan(29' st Lingard); Rashford(39' st Martial). A disp. De Gea, Jones, Carrick, Fosu-Mensah.

All. Mourinho

Note: ammoniti Mkhitaryan, Fellaini, Veltman, Younes, Mata, Riedewald.

Arbitro: Skomina.