europei 2020: l'italia trova la bosnia e la finlandia nel girone j

Sorte assai benevola con l'Italia che e' stata sorteggiata con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Europei 2020. Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino. Questa la composizione degli altri nove gironi per le qualificazioni agli Europei del 2020: Girone A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo. Girone B: Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo. Girone C: Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia. Girone D: Svizzera, Danimarca, Repubblica d'Irlanda, Georgia, Gibilterra. Girone E: Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaijan. Girone F: Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Isole Far Oer, Malta. Girone G: Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia. Girone H: Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra. Girone I: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan, San Marino.

E' stato un buon sorteggio, tutti volevano evitare la Germania, quindi e' andata bene". Cosi' il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a Raisport, dopo le urne di Dublino. "La Bosnia e' un'ottima squadra, con giocatori forti, che conosciamo: non sara' una partita semplice, ma va bene. Sulla carta e' un buon girone, ma le partite comunque vanno giocate e vinte".