Eurosport Player sempre più "Casa del basket" a dicembre: 160 match live e...

Eurosport Player sempre più "Casa del basket" a dicembre: 160 match live

Eurosport e Eurosport Player sono sempre di più la “Casa del Basket” in Italia. Dopo l’entusiasmante avvio di stagione ci si prepara a un mese senza un attimo di pausa: 160 partite in poco più di 30 giorni - una media di 5 al giorno - tutte in diretta, senza perdere nemmeno un istante grazie a Eurosport Player.

Eurosport e Eurosport Player, serie A live a Natale e Santo Stefano

Serie A, Eurolega (protagonista l'Olimpia Milano), Eurocup e Fiba Champions League: per gli appassionati saranno feste natalizie da vivere tutte d’un fiato con sfide decisive in Italia e in Europa e la possibilità di seguirle su Eurosport Player in qualsiasi momento, su qualsiasi device: anche il giorno di Natale e Santo Stefano, con la 12esima giornata di campionato in calendario.

Mike James (foto Lapresse)



Eurosport, magazine settimanale di basket condotto da Alice Sabatini

L’offerta di basket di Eurosport si arricchisce costantantemente: live delle partite, pre e post-partita dai palazzetti, commenti, interviste e highlights e una novità pronta a debuttare giovedi 6 dicembre su tutte le properties digitali del gruppo: RUN’N’GUN, il magazine settimanale con protagonisti Andrea Meneghin, Hugo Sconochini e che vedrà la conduzione di Alice Sabatini, Miss Italia 2015, new entry della squadra del basket in Italia e la partecipazione de “La Giornata Tipo”. Ospite della prima puntata il ct della Nazionale e della Vanoli Cremona Meo Sacchetti.

Un team sempre più ricco e appassionato, quello del basket di Eurosport, con al commento Niccolò Trigari, Andrea Solaini, Mario Castelli, le spalle tecniche Franco Casalini - oltre a Meneghin e Sconochini - e a bordo campo Alice Sabatini e Giulia Cicchinè.

Novità anche sul fronte social: debutta infatti l’account Instagram ufficiale di Eurosport Italia - @eurosportitalia – una nuova destinazione per tutti coloro che vogliono essere informati su tutti gli sport e vivere il dietro le quinte degli appuntamenti che Eurosport segue sul campo.