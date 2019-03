Eurosport svela il suo nuovo logo per Tokyo 2020

Il countdown olimpico è iniziato! A 500 giorni dall’accensione del braciere di Tokyo, Eurosport, Home of the Olympics in Europa*, svela il suo logo digitale dedicato ai Giochi Olmpici di Tokyo 2020.

Alla ricerca di un design polivalente che sappia raccontare una storia in comune a tutti gli sport olimpici, Eurosport ha scelto come concept il Manga: l’inconfondibile stile del fumetto giapponese amato da tutte le età. Il nuovo logo unisce il brand di Eurosport a quello dei cerchi olimpici, coprendo la distanza fra le culture europea e giapponese come simbolo di società universale.

JB Perrette, Presidente e CEO di Discovery International, ha dichiarato: «Il nostro viaggio olimpico è iniziato con PyeongChang 2018 quando abbiamo avuto il privilegio di trasmettere il più grande spettacolo al mondo, appassionando i fan di tutta Europa. Grazie a tecniche innovative e nuove forme di coinvolgimento su tutte le piattaforme, abbiamo portato le Olimpiadi in una nuova dimensione digital, fondamentale per ambire a nuovi record di ascolti e di viewership».

«Verso Tokyo 2020, fissiamo le nostre ambizioni ancora più in alto. Ci impegniamo a offrire uno spettacolo sempre più coinvolgente con tutti i nostri partner di distribuzione. Faremo leva su tutti i nostri prodotti digital, fra cui Eurosport Player, per essere l'unica destinazione in cui i fan potranno seguire ogni minuto di ogni atleta in ogni sport».

«Eurosport trasmette il 70% delle discipline olimpiche. Per questo il nostro team di talent, commentatori ed esperti a livello mondiale si trova in una posizione unica per raccontare i Giochi, offrendo al pubblico un grado d’interazione senza rivali. A PyeongChang, il nostro pluripremiato Cube è stato un grande successo e miglioreremo ancora questo prodotto per Tokyo 2020: per immergere i fan, grazie alle ultime tecnologie, nell’evento olimpico come mai prima d'ora».

George Aivazoglou, vicepresidente marketing di Eurosport, ha aggiunto: "Volevamo che il nostro brand di Tokyo 2020 gettasse un ponte tra la cultura giapponese e l’icona di Eurosport, per essere immediatamente riconoscibile e accomunare i milioni di persone che guarderanno le Olimpiadi in tutta Europa».

Nel giugno del 2015, il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato l’assegnazione dei diritti multimediali per 50 paesi e territori a Discovery, Inc. ed Eurosport a partire dal 2018, fino ai Giochi olimpici del 2024. La Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si terrà venerdì 24 luglio: i prossimi Giochi si concluderanno il 9 agosto.

*Esclusa la Francia 2018/20. Esclusa la Russia. Eurosport sarà Broadcaster Ufficiale nel Regno unito dal 2018 al 2020.