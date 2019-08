Everton o Correa? Ritorno di fiamma del Milan per il talento brasiliano

Correa al Milan? Una telenovela senza fine. Da settimane il Diavolo e l'attaccante esterno dell'Atletico Madrid sono vicini: c'è un accordo tra giocatore e club rossonero, ma non con i colchoneros per il cartellino della punta (anche alla luce della mancata cessione di André Silva che, a metà luglio, pareva ormai certo di passare al Monaco prima che l'affare saltasse per ragioni economiche). Le difficoltà dell'affare Correa e i problemi palesati dalla squadra di Giampaolo nell'esordio contro l'Udinese potrebbero suggerire al Milan di cambiare profilo di giocatore da acquistare sul mercato?

In quest'ottica è tornato in auge il nome di Everton Soares, 23enne esterno d'attacco brasiliano con buona propensione al gol (10 in 23 presenze in questo 2019), capace di inventare assist e dribbling. Un giocatore spettacolare che infiammerebbe San Siro. Proprio nella notte Everton è stato protagonista nel 2-1 del Gremio sul Palemiras, segnando la rete dell'1-1 e propiziando quella della vittoria che ha trascinato la sua squadra in semifinale di Libertadores. Nulla di nuovo, il talento brasiliano è da mesi che dimostra le sue potenzialità (stella anche nella Copa America appena vinta da Brasile). Il problema per il Milan è legato, più che alla valutazione (che dovrebbe attestarsi attorno a quota 40 milioni), al frazionamento del cartellino, cosa che può rallentare l'affare (a pochi giorni dalla chiusura del mercato, previsto per il due settembre alle 22 ore italiana).