F1, cambio gomme in 1''88: pit stop record della Red Bull

Un cambio gomme in un secondo e ottantotto centesimi: nel Gp di Germania i meccanici della Red Bull hanno effettuato il pit stop più veloce di sempre. E' successo al 46° giro quando sono stati montati pneumatici nuovi sulla vettura del vincitore, Max Verstappen (sul podio finale con lui è poi salito Phil Turner, il capo dei meccanici). Migliorato di tre millesimi il primato realizzato a Silverstone sull’altra monoposto di Pierre Gasly, solo due settimane fa. Per tre stagioni aveva tenuto il primato della Williams che a Baku nel 2016 aveva effettuato un cambio gomme in 1”92.

F1, pit stop da record della Red Bull. Horner: "Un lavoro incredibile"

«Un lavoro incredibile — ha spiegato Christian Horner, team principal della Red Bull a proposito della velocità con cui la sua squadra fa i cambi gomme —, su cinque pit stop di Max quattro erano sotto i 2”».

F1: VERSTAPPEN, 'GARA FANTASTICA MA E' STATA DAVVERO DURA'

"E' stata una gara fantastica ma davvero complicata, non era facile mantenere la concentrazione perché c'erano delle condizioni difficili che cambiavano in continuazione". Queste le parole di Max Verstappen dopo il suo successo nel Gp di Germania. "Quando sono ripartito dai box ho fatto un 360° ma sono riuscito a ripartire e per fortuna è andata bene. Sono davvero contento della prestazione", aggiunge il 22enne olandese a caldo dopo l'arrivo.

F1: RIMONTA VETTEL IN GERMANIA MA PER BOOKIE MONDIALE CHIUSO

Iniezione di fiducia per la Ferrari in Germania con l'incredibile rimonta di Sebastian Vettel che, dopo il disastro delle qualifiche, riesce a recuperare dall'ultima alla seconda posizione, chiudendo la gara alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e davanti al russo Daniil Kvyat. Giornata no, invece, per le Mercedes, con il ritiro negli ultimi giri di Valtteri Bottas e l'11esimo posto di Lewis Hamilton (poi nono grazie alla penalizzazione delle Alfa Romeo). La frenata delle Frecce d'Argento, però, non sposta gli equilibri sulla lavagna del vincente del Mondiale: il britannico, riporta Agipronews, resta ancora saldamente in cima, a 1,05 su Snai, davanti al compagno di squadra Bottas a 15 volte la scommessa. Terzo posto per Verstappen a 20,00, con Vettel lontano a 50,00.