F1, doppietta della Mercedes in Canada

Doppietta Mercedes nel Gp di Canada sull'Ile de Notre Dame a Montreal. Ha vinto il britannico Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle spalle delle due Mercedes che hanno disputato un gp molto tranquillo, è stata bagarre pura con la Red Bull di Daniel Ricciardo accomodatasi sul podio e la Ferrari di Sebastian Vettel autrice di una rimonta fantastica. Partito con un contatto con Verstappen, il tedesco ha danneggiato prima l'ala, ed è stato costretto a cambiarla, poi è ripartito ultimo per arrivare quarto dopo una supergara.



Tantissimi sorpassi, molti al limite, ed una caccia alle Force India di Ocon e Perez superati in serie negli ultimissimi giri non senza brividi. Il tedesco della Ferrari mantiene comunque la leadership della classifica iridata con 12 punti di margine su Hamilton. Settimo posto per Raikkonen che, quando si trovava davanti a Vettel, gli ha ceduto il posto per un problema che ha rallenato la vettura del finlandese. Hulkenberg, Stroll e Grosjean chiudono la top ten. Splendido il duello in casa Force India tra Perez ed Ocon con il team che ha chiesto al messicano di lasciare la posizione al compagno di squadra, più veloce per lanciarsi alla caccia di Ricciardo, ma con quest'ultimo che ha negato la possibilità.