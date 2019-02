F1: Ferrari, svelata la SF90. Di Maio: "Questa squadra unisce l'Italia"

Di Maio: "Questa squadra unisce il Paese. Ha ragione John Elkann sull'orgoglio Ferrari"

"Ha ragione John Elkann: "Per #essereFerrari intendiamo l’orgoglio. Questa squadra unisce un Paese e rappresenta il meglio dell’Italia, soprattutto per il cuore, un cuore rosso Ferrari" Forza @ScuderiaFerrari!", ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Twitter.

Elkann e la nuova SF90: "L'orgoglio della Ferrari unisce il Paese"

"L'orgoglio della Ferrari riesce ad unire il Paese e rappresenta il meglio dell'Italia, per la sua voglia di inventiva, di innovazione, per il cuore che è rosso Ferrari - ha detto il presidente della Ferrari John Elkann - Essere Ferrari significa essere una squadra". Emozionato Binotto: "Orgoglioso di continuare il sogno di Enzo Ferrari". "La SF90 non è solo molto bella, ma anche competitiva - ha spiegato Elkann -. Essere Ferrari è qualcosa di speciale, unico. La storia è iniziata 90 anni fa grazie alla tenacia del nostro fondatore Enzo Ferrari. La Ferrari vuole sempre fare meglio, trovare soluzioni intelligenti alle sfide di fronte, facendolo insieme. Iniziamo un importante stagione, un decennio che ci porta ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme".

F1: svelata la nuova Ferrari SF90.

Novità nel 'look' per la Ferrari svelata a Maranello, la 'rossa' mostra una tinta meno accesa con inserti neri, maggiorata l'ala anteriore come richiesto dalle nuove norme sull'aerodinamica.Tolto il velo sulla nuova monoposto, i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono ora attesi dai test in pista: l'appuntamento è fissato per lunedì prossimo sul circuito spagnolo di Montmelò.

F1, le parole di Vettel: "Ferrari sulla strada giusta, non vedo l'ora di ripartire"

"Non ho la tuta e non posso mettermi nell'abitacolo. Non vedo l'ora di partire e di salire sull'auto". Con queste parole parole, un emozionato – ma prudente - Sebastian Vettel ha commentato sul palco la nuova monoposto Ferrari SF 90 presentata questa mattina a Maranello (Modena) "Come squadra siamo sulla strada giusta - ha concluso il pilota ufficiale della Rossa - speriamo di continuare a migliorare".

F1: la scheda tecnica della Ferrari SF90 di Vettel e Leclerc

Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della nuova Ferrari SF 90 dedicata al 90esimo compleanno della Scuderia fondata nel 1920 dal 'Drake'. Ecco la scheda tecnica: la SF90 (sigla di progetto 670) e' la sessantacinquesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il campionato del mondo di Formula 1. La vettura e' realizzata nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono diverse modifiche rispetto alle monoposto del 2018. Tra le piu' evidenti quelle alle ali anteriori e posteriori. L'ala anteriore e' piu' larga e piu' semplice nei suoi profili aerodinamici, quella posteriore e' piu' larga e alta. I deviatori di flusso sulle fiancate sono stati ridotti in altezza, mentre le prese d'aria dei freni anteriori sono state semplificate. Il peso complessivo della vettura sale a 743 chilogrammi, con il pilota e suo equipaggiamento che devono obbligatoriamente pesarne 80. La quantita' di carburante disponibile per la gara e' salita da 105 a 110 kg. La SF90 e' la sesta vettura della generazione ibrida della Formula 1 iniziata nel 2014.

F1, Elkann: "Orgoglio per team Ferrari che unisce il Paese

"Quel che viene piu' in mente e' l'orgoglio di una squadra che riesce a unire un intero Paese e rappresenta il meglio dell'Italia per la voglia di inventiva, l'innovazione l' intraprendenza e per il cuore che e' rosso Ferrari": lo ha detto John Elkann presidente della Ferrari durante la presentazione a Maranello (Modena) della nuova Rossa. "Per questo e' importante - ha concluso Elkann - che i tifosi ci siano vicini. Iniziamo un'importante stagione, un decennio che ci portera' ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme". (AGI) Bo1/Car

F1, Binotto: "Un orgoglio portare avanti il sogno di Enzo Ferrari"

"Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari. Per questo siamo qui. Dobbiamo lavorare al meglio": lo ha detto il team principal e managing director, Mattia Binotto, durante la presentazione a Maranello (Modena) della nuova monoposto Ferrari. Il responsabile della gestione sportiva della Rossa ha parlato di un "grande orgoglio e del dovere di preservare la tradizione della scuderia e del nostro fondatore. Questa e' la nostra missione".

F1, Camilleri: "Ferrari rappresenta orgoglio nazione"

La nuova monoposto "rappresenta una tecnologia avanzatissima e riflette le nuove normative della prossima stagione ed e' il frutto del grande lavoro di tutti i talenti della Ferrari. La cream della cream": lo ha detto Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari durante la presentazione a Maranello (Modena) della nuova Rossa. "Quest'anno per noi e' molto importante perche' e' il 90esimo anniversario della Scuderia. Continuiamo ad essere guidati dalla visione del fondatore Enzo Ferrari. Siamo consapevoli - ha sottolineato Camilleri - delle enormi responsabilita' della nostra squadra gloriosa, ci sono grandi aspettative su di noi e rappresentiamo l'orgoglio della nazione, milioni di tifosi. Una Responsabilita' che accettiamo con gioia".