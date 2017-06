F1 GP Baku: Hamilton in pole. Ferrari battute e Vettel dietro a Raikkonen

Lewis Hamilton in pole position e prima fila tutta targata Mercedes nel Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. L'inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1'40"593, nuovo record del tracciato cittadino di Baku. Hamilton ha rifilato 434 millesimi al compagno di squadra Valtteri Bottas, che domani lo affiancherà in prima fila. Alle spalle delle 'frecce d'argento' ci sono le due Ferrari, con il finlandese Kimi Raikkonen in terza posizione che precede Sebastian Vettel. Il tedesco, che ha sostituito il motore della sua monoposto prima delle qualifiche, ha accusato un distacco di 1''248 da Hamilton. L'inglese della Mercedes può così festeggiare la seconda pole consecutiva dopo quella in Canada, la quinta stagionale e la numero 66 in carriera, una in più di Ayrton Senna. Il driver di Stevenage diventa anche l'unico pilota ad avere centrato la prima posizione in griglia in tutti i Gp presenti in calendario.

Raikkonen: Mercedes più veloce, differenza temperatura gomme

"E' andata meglio rispetto a come eravamo messi prima. Abbiamo fatto fatica a portare le gomme in temperatura. Fortunatamente nell'ultimo settore ho trovato il feeling migliore". Così Kimi Raikkonen, pilota della Ferrari, commenta le qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian che lo vedrà partire dalla terza posizione. "Purtroppo non siamo arrivati vicini a sufficienza alle Mercedes, credo molto dipenda dalla temperature delle gomme", ha aggiunto il finlandese.