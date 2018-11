F1, Gp di Abu Dhabi su TV8. Gli orari

Ormai assegnati il titolo piloti a Lewis Hamilton e quello costruttori alla Mercedes, il Gran Premio di Abu Dhabi rappresenta l’ultima opportunità per Ferrari e Red Bull di contrastare il dominio della Frecce d’Argento con l’obiettivo di rilanciare il prossimo anno la sfida per il titolo mondiale. L’atto conclusivo della stagione di Formula 1, che va in scena sul circuito di Yas Marina, va in onda in diretta e in chiaro su TV8.

La programmazione di TV8 dedicata alle quattro ruote inizia sabato 24 novembre, alle ore 13.30, con lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli con Giovanni Bruno, gli ex piloti Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli e l’ingegnere Giancarlo Bruno. Lo studio introduce, alle ore 14.00, la diretta delle qualifiche ufficiali, che assegnano le posizioni sulla griglia di partenza. A seguire, alle ore 15.00, i commenti sull’esito delle qualifiche in funzione delle strategie di gara del giorno dopo. Domenica 25 novembre, l’appuntamento è, invece, alle ore 13.00 con lo studio Formula 1, che anticipa il via dell’atteso Gran Premio di Abu Dhabi, in diretta alle ore 14.10. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 16.10, spazio, infine, alla cerimonia di premiazione, alle interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare le dinamiche della gara.

Il Gran Premio di Abu Dhabi, che è entrato nel calendario del Mondiale nel 2009, prevede 55 giri (ciascuno di 5,554 Km) per una distanza complessiva di 305,355 Km. Il record sul giro è stato stabilito, nel 2009, da Sebastian Vettel con il tempo di 1’40’’279. Nel 2017 si è imposto Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, compagno di squadra del Mercedes, e al ferrarista Sebastian Vettel.