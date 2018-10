F1, Gp Giappone 2018 orari in chiaro su TV8. E' ancora sfida Vettel-Hamilton

Dopo la doppietta Mercedes di domenica scorsa, la Ferrari cerca un pronto riscatto sul circuito di Suzuka, in Giappone, dove il prossimo weekend è in programma la 17ª delle 21 gare previste, in differita e in chiaro solo su TV8 (tasto 8 del telecomando). Nella classifica piloti Sebastian Vettel deve recuperare 50 punti su Lewis Hamilton, leader iridato della Mercedes, mentre nella classifica costruttori la scuderia del Cavallino Rampante è distanziata di 53 lunghezze dalle Frecce d’Argento.

Sabato 6 ottobre, alle ore 18.15, lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli con Giovanni Bruno, l’ex pilota Ivan Capelli e l’ingegnere Giancarlo Bruno, introduce la differita delle qualifiche ufficiali, alle ore 20.00, che stabiliscono la griglia di partenza. A seguire, alle ore 21.00, il nuovo studio con i commenti sull’esito delle qualifiche, formulati in proiezione delle strategie di gara del giorno successivo. Domenica 7 ottobre, la programmazione di TV8 dedica alle quattro ruote inizia, alle ore 20.00, con lo studio Formula 1, che anticipa il via dell’atteso Gran Premio del Giappone, in onda alle ore 21.15. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 23.15, spazio, infine, alle interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare le dinamiche della gara.

Il Gran Premio del Giappone, che è entrato nel calendario iridato nel 1987, prevede 53 giri (ciascuno di 5,807 Km) per una distanza complessiva di 307.471 Km. Il record sul giro è stato stabilito, nel 2005, da Kimi Räikkönen con il tempo di 1’31’’540. Lo scorso anno Lewis Hamilton è salito sul gradino più alto del podio; ai suoi lati i due piloti della Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ai piedi del podio, il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas,