F1 Gp Giappone 2019 sconvolto dal tifone Haginis. Cambia il programma

Niente qualifiche del Gp del Giappone di Formula 1 sabato 11 ottobre a Suzuka. La giornata dè stata cancellata a causa del tifone Hagibis che passerà sulla prefettura di Mie tra stanotte e domani. Lo hanno reso noto gli organizzatori.

F1 Gp Giappone 2019, qualifiche domenica a causa del tifone Haibis

Salta anche la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche del Gp del Giappone si svolgeranno domenica 12 ottobre alle 10 ora locale (le 3 di notte in Italia). Il Gran Premio di Formula 1 è confermato alle 14.10 (7.10 in Italia) sempre di domenica.

GP GIAPPONE 2019 DI FORMULA 1: FIA CAMBIA IL PROGRAMMA A CAUSA DEL TIFONE HAGIBIS

"La Fia e la Formula 1 supportano questa decisione nell'interesse della sicurezza degli spettatori, dei piloti e di tutti al circuito di Suzuka", si legge in una nota congiunta sullo spostamento delle qualifiche del Gp del Giappone. I team avranno quindi solo due sessioni di libere per prepararsi alle qualifiche. Non è la prima volta che il programma della gara in Giappone subisce delle variazioni: era già successo nel 2004 e nel 2010 con lo spostamento sempre a domenica delle qualifiche.