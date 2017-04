F1, Gp Russia: trionfa Bottas davanti a Vettel e Raikkonen

Se lo aggiudica Valtteri Bottas con la sua Mercedes il Gran Premio di Russia davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Non benissimo invece il campione del mondo in carica Lewis Hamilton chie chiude quarto a più di 30 secondi dal compagno di scuderia mentre al quinto posto c'è la Red Bull di Max Verstappen. E' un secondo posto che tutto sommato può andare bene a Vettel in chiave mondiale dove allunga sul suo diretto avversario nel mondiale Hamilton. E' il primo successo in carriera per Bottas. Partenza bruciante di Bottas che al via scatta davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen che invece stentano un po' con Hamilton che invece mantiene la quarta posizione. Nei primi giri il finlandese della Mercedes martella giri veloci su giri veloci guadagnando terreno su Vettel, mentre il suo compagno di scuderia Hamilton sembra accusare dei problemi di potenza. Dal 22 giro in poi Sebastian Vettel comincia a guadagnare decimi sul leader della corsa Bottas riducendo il distacco a tre secondi. Al 27 giro il finlandese della Mercedes si ferma ai box per il pit-stop lasciando la prima posizione a Vettel che prova spingere per guadagnare terreno in vista della sua sosta ma Bottas non molla e tiene il distacco a 10', tempo utile per riprendersi la prima posizione. Al 30 giro si ferma Raikkonen e il giro dopo lo fa Hamilton mentre Vettel continua a rimanere in pista riuscendo addirittura ad aumentare il distacco su Bottas nonostante quest'ultimo abbia le gomme nuove. Al 34 giro arriva il pit-stop del tedesco che esce in seconda posizione alle spalle di Bottas con 4 secondi e 6 decimi di ritardo e davanti al suo compagno di scuderia Raikkonen mentre Hamilton è sempre quarto ma in difficoltà. Vettel continua a ridurre lo svantaggio su Bottas che al 43 giro è sotto il secondo e mezzo. A tre giri dalla fine il distacco scende sotto il secondo e Vettel apre l'ala mobile per provare a ridurre il distacco da Bottas che arriva fino a quattro decimi ma al penultimo giro il tedesco perde tempo tempo per un sorpasso a Massa e deve dire addio alel ultime speranze di prendere Bottas.