F1 Gp Spagna 2017, Alonso: "Ritorno in Ferrari? Valuto tutto"

Nei giorni scorsi è circolata la voce di un ritorno di Fernando Alonso in Ferrari. Nella conferenza stampa di presentazione del Gp di Spagna il pilota della McLaren non ha escluso un suo passaggio al 'Cavallino': "Sono pronto a valutare ogni possibile opzione per il 2018 per cercare di vincere il Mondiale".



ALONSO, LA FERRARI E IL TEAM VINCENTE DOPO GLI ANNI IN MCLAREN



"Io ho sempre detto che il mio obiettivo è vincere un altro Mondiale - continua Alonso - e ho anche detto che in McLaren mi trovo bene. Al momento non penso al futuro, inizierò a pensarci dall'estate. Vorrei continuare qui a patto che ci siano le condizioni per poter lottare per la vittoria. Se non ci fossero le condizioni, invece, sarò aperto a ogni opzione".