F1, Gp Spagna: trionfa Hamilton, 2° Vettel. Seb accusa la Mercedes e Bottas

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna, a Barcellona. L'inglese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Ottimo quarto posto per il messicano Sergio Perez e quinto per il francese Esteban Ocon su Force India. Seguono il tedesco Nico Huelkenberg sesto con la Renault, settimo il connazionale Pascal Wehrlein su Sauber. Solo 12° Fernando Alonso su McLaren. Chiudono la top ten, Carlos Sainz Jr e Daniil Kvyat su Toro Rosso, Romain Grosjean su Haas. Costretti al ritiro Kimi Raikkonen su Ferrari, Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.

MONDIALE F1, VETTEL A +6 SU HAMILTON



Nella classifica del Mondiale Vettel mantiene il comando con 104 punti contro i 98 di Hamilton vincitore oggi. La lotta per il titolo semmbra essere affar loro visto che Bottas è terzo a 63 e Raikkonen quarto a 49 con i piloti Red Bull, Riccardo e Verstappen rispettivamente a quota 37 e 35.

Il prossimo appuntamento è con il tradizionale Gran Premio di Montecarlo in programma domenica 28 maggio.



Formula1, Vettel: "Potevo vincere, ma Bottas era usato da blocco stradale.."



"Si poteva vincere, avevo l'auto per farlo e anche la strategia era giusta, poi ho perso 4" alle spalle di Bottas, che la Mercedes ha usato come un blocco stradale, e lì ci sono scivolate molte cose dalle mani. La manovra di sorpasso a Valtteri è stata bellissima, ma inutile perché lottavo con Hamilton. Siamo stati quasi alla pari con la Mercedes, poi non ho capito come abbiamo fatto a perdere così tanto alla seconda sosta, ma al team non posso rimproverare alcunché", ha detto Sebastian Vettel analizzando il suo secondo poso dietro a Lewis Hamilton.



FERRARI, ARRIVABENE. "VETTEL PENALIZZATO DA BOTTAS E VITUAL SAFETY CAR, MA LA MACCHINA E' COMPETITIVA"



"Prima della safety car Vettel ha perso un po’ di tempo dietro a Bottas che sicuramente lo ha penalizzato. Poi c’è stata la virtual safety car, ma le gare sono così: la realtà è che possiamo dire con sicurezza di avere una macchina molto, molto forte. Qui tutti nel paddock erano preoccupati per le grandi novità che erano arrivate dai nostri principali avversari, ma in gara abbiamo dimostrato che la nostra vettura è solida e sabato, con i ragazzi che hanno cambiato il motore a velocità record, anche che pure la squadra lo è. Sarà un campionato duro, ma interessante".



FERRARI, RAIKKONEN FUORI E ARRABBIATO



Kimi Raikkonen, fuori alla prima curva per una carambola con Botta e Verstappen: "Sono stato colpito al posteriore destro da Bottas e poi sono finito contro Max Verstappen e la gara è finita li. Sicuramente sono stato colpito da dietro. Chance mondiali ridotte notevolmente? Non è il mio primo pensiero in questo momento...".