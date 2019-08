F1, Gp Ungheria: Hamilton vince davanti a Verstappen, 3° Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, scattato dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in assoluto in Formula 1. Alle spalle dell'olandese, secondo, si piazza Sebastian Vettel, che sale sul podio grazie al sorpasso negli ultimi giri sul compagno di squadra Charles Leclerc, che chiude quarto.



Quinta piazza per la McLaren di Carlos Sainz, davanti all'altra Red Bull di Pierre Gasly. Quindi i due finlandesi del circus: Kimi Raikkonen, settimo, porta punti pesanti in classifica costruttori per l'Alfa Romeo. Valtteri Bottas invece non è andato oltre l'ottavo posto al termine di una gara in salita fin dal primo giro. Il pilota della Mercedes, scavalcato al via dal compagno di squadra Hamilton, ha danneggiato per un leggero contatto la propria ala ed ha perso subito la posizione, nel primo giro, a vantaggio delle due Ferrari di Leclerc e Vettel, conpromettendo la propria corsa. Completano la top ten Lando Norris, nono con la McLaren, e Alexander Albon, decimo con la Toro Rosso. In classifica mondiale Hamilton sale a 250 punti, portandosi a +62 sul compagno di squadra Bottas. Terzo Verstappen, con 181 punti, a 69 punti dal britannico. La Formula 1 va adesso in pausa per quattro settimane: il prossimo appuntamento è in programma in Belgio, nel weekend del 31 agosto/1 settembre.