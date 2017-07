F1, GP Ungheria: orari tv Sky e Rai, programma e favoriti

Ci siamo: manca pochissimo al Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del mondiale 2017 di Formula 1. Questo week end i piloti si sfideranno all'Hungarorings, su un circuito insidioso che conta 14 curve e la velocità media di percorrenza più bassa di tutto il calendario.

Ecco dunque che la parola d'ordine di tutte le scuderie è grip, quello che in Ungheria più che altrove è necessario per per affrontare i cambi di direzione e le alte temperature dell'asfalto.

Intanto è ufficiale che Robert Kubica torna in pista con una macchina da F1. La Renault ha confermato che il pilota polacco parteciperà ai test 'in season' che si svolgeranno dopo il Gran Premio di Ungheria. Per il pilota 32enne sarà la prima apparizione in Formula 1 a 7 anni dall'ultimo gran premio disputato, nel 2010 ad Abu Dhabi. La carriera di Kubica in F1 sembrava finita dopo il grave incidente subito nel rally di Andorra del febbraio 2011 nel quale riportò fratture alla gamba, al braccio e alla mano destri. Ora per il driver di Cracovia, reduce da due test positivi sempre con la Renault a Valencia e al Paul Ricard, si schiudono di nuovo le porte del Circus con la possibilità concreta di candidarsi per un posto da pilota titolare già l'anno prossimo. Kubica proverà la Renault RS 17 nel primo giorno di test martedì prossimo, poi nel giorno successivo lascerà il volante a Nicholas Latifi.

Tornando alla gara, per appassionati e non questo Gran Premio è da non perdere anche perché è l'ultimo prima della lunga pausa estiva. Ecco allora orari e canali per seguirlo bene: prove, qualifiche e gara.

Venerdì 28 luglio:

Prove libere 1: 10.00-11:30 - diretta su Sky SportF1 HD e Rai Sport HD

Prove libere 2: 14.00-15:30 - diretta su Sky SportF1 HD e Rai Sport HD

Sabato 29 luglio:

Prove libere 3: 11:00-12:00 - diretta su Sky SportF1 HD e Rai Sport HD

Qualifiche: 14:00-15:00 - diretta su Sky SportF1 HD e Rai 2

Domenica 30 luglio:

Gran Premio: ore 14:00 - diretta su Sky SportF1 HD e Rai 1