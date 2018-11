F1: Hamilton vince anche Abu Dabi, davanti a Vettel e Verstappen

Lewis Hamilton chiude in trionfo la stagione in cui si laurea per la quinta volta campione del mondo: ad Abu Dabi vince per la quarta volta in carriera davanti a Sebastian Vettel su Ferrari che si conferma secondo in classifica e Max Verstappen e Daniel Riciardo su Red Bull. Quinto il compagno di squadra su Mercedes di Hamilton, Valtteri Bottas.

Ultima gara in Ferrari triste per Kimi Raikkonens che esce al settimo giro: la sua F71H si pianta proprio in pieno rettilineo e in classifica generale scenda dal podio superato al terzo posto da Bottas. Ultima gara in carriera per Fernando Alonso, 11esimo al traguardo, che lascia il circuito dopo 17 anni e due mondiali vinti.