F1: Hamilton vince Gp Russia e ipoteca il mondiale. Leclerc terzo

Dal possibile uno-due Ferrari alla doppietta Mercedes. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia davanti al suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, dopo che, per metà gara, la corsa è stata nelle mani della coppia rossa Leclerc-Vettel. Il monegasco, partito dalla pole position, deve accontentarsi del gradino più basso del podio.



Hamilton allunga in classifica (+73 su Bottas) e, a cinque gare dalla fine, si avvicina sempre di più al sesto titolo mondiale. Al via è Vettel a sconvolgere la griglia di partenza: con un grande scatto allo spegnersi dei semafori, 'Seb' scalza sia Hamilton che il compagno di squadra Leclerc. Dalla scuderia arriva l’ordine al tedesco di far passare Leclerc, ma Vettel tiene un buon passo, mantiene a distanza il monegasco e rimanda il sorpasso ai giri successivi. Dopo le soste ai box, Leclerc riprende la posizione su Vettel, che però al 28esimo giro è costretto al ritiro per un problema tecnico.

La Mercedes si fa trovare subito pronta, sfruttando al meglio il regime di virtual safety car: Hamilton entra ai box, cambia gomme e si prende il comando della gara. La Ferrari ritarda di un giro la sosta di Leclerc per passare dalle gomme medie alle soft e, così facendo, concede la seconda posizione a Bottas.

Da qui comincia un’altra gara per Leclerc, per 22 giri alle spalle del finlandese, senza però mai riuscire ad impensierirlo. Hamilton fa il vuoto e taglia per primo il traguardo, vincendo il suo 82esimo Gran Premio in carriera (il quarto in Russia, il nono della stagione) e ipotecando il sesto titolo iridato: ora l'inglese ha 73 punti di vantaggio su Bottas e 107 su Leclerc.

La Mercedes conferma il suo dominio all’Autodromo di Sochi (sei su sei dal 2014) e torna al successo dopo tre gare all’asciutto. La Ferrari deve mangiarsi le mani per non aver sfruttato la pole position di Leclerc e aver mancato un poker che mancava dal 2008.