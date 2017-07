F1, in Austria trionfo di Bottas. Seconda la Ferrari di Vettel

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il finlandese, partito dalla pole position, ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Quarta piazza per Lewis Hamilton, risalito dall'ottava posizione in griglia, davanti all'altra 'rossa' di Kimi Raikkonen, quinto. Per Bottas si tratta della seconda vittoria in carriera dopo quella in Russia.



Completano la top 10 Romain Grosjean, sesto con la Haas, seguito dalle Force India di Sergio Perez e Esteban Ocon. A punti anche le Williams con Felipe Massa nono e Lance Stroll decimo. In classifica Mondiale Vettel allunga portandosi a 171 punti, a più 20 su Hamilton. Si avvicina ai due rivali per il titolo anche lo stesso Bottas, che sale a 136, a meno 15 dal compagno di squadra.