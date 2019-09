F1, in Belgio trionfa Leclerc. E' il più giovane vincitore della Ferrari

Charles Leclerc trionfa nel Gp del Belgio. Il pilota della Ferrari centra il primo successo della carriera precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari del giovane monegasco vince quindi a Spa-Francorchamps, l'università della F1, dopo aver conquistato al pole postion di sabato. Leclerc festeggia così il primo successo in carriera in F1 portando la SF90 davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ed entrando nella storia diventando il più giovane a trionfare in una gara alla guida di una monoposto di Maranello. Quarto posto per l'altra rossa di Sebastian Vettel, autore del giro veloce, che durante il corso della gara ha agevolato il lavoro di Leclerc concedendo la posizione al compagno di squadra, dopo un ordine di scuderia arrivato al 26° giro, e complicando la rincorsa alla prima posizione di Lewis Hamilton.

Ottimo quinto posto di Alexander Albon che ha esordito alla grande con la Red Bull, beffando Lando Norris nel finale che ha alla fine chiuso 11esimo. Peccato anche per Antonio Giovinazzi, che è finito contro le barriere al penultimo giro quando era nono. Sesta la Racing Point di Sergio Perez, seguito da Daniil Kvyat con la Toro Rosso, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly e Lance Stroll.