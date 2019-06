F.1: inarrestabile Verstappen, vince in Austria con clamorosa rimonta

L'olandese Max Verstappen ha vinto la nona tappa della Formula 1 2019, ovvero il GP d'Austria, dopo aver portato a termine una rimonta leggendaria. Il suo inizio complicato aveva deluso i molti tifosi olandesi arrivati in terra austriaca per tifare il proprio beniamino, ma alla fine per loro non poteva esserci soddisfazione piu' grande. Delusione, invece, per la Ferrari e per Leclerc che si accontenta del secondo posto dopo aver sfiorato la sua prima vittoria di questo campionato. Il post partita sara' animato dall'investigazione dei commissari sportivi sul sorpasso di Verstappen, che ha avuto un contatto con Leclerc: i piloti sono pero' saliti sul podio, confermando per adesso il risultato. Il dominio della Mercedes e' stato finalmente spezzato: questa e' la prima vittoria 2019 della Red Bull e del motore Honda da quando il costruttore giapponese e' tornato in F1.

Il francese Leclerc alla guida della sua Ferrari partiva davanti a tutti, in prima fila assieme alla RedBull di Max Verstappen, mentre nella seconda fila erano schierate le Mercedes di Bottas e Hamilton: la terza fila, a sorpresa, vedeva Lando Norris e Kimi Raikkonen. Al via l'ottima partenza di Leclerc e' stata subito seguita da una rimonta di Vettel, mentre Hamilton e Bottas si sono cimentati subito in un avvincente testa a testa. Verstappen, che ha attirato molti tifosi dall'Olanda, si e' subito piantato e dopo una partenza disastrosa sfilava in settima posizione. Gia' al secondo giro, Leclerc ha cercato subito la fuga sfruttando il 2" su Bottas: dietro loro due, si trovavano in ordine Hamilton, Raikkonen, Norris, Vettel, Verstappen, Gasly, Giovinazzi, Magnussen, Perez, Hulkenberg, Stroll, Ricciardo, Grosjean, Sainz, Kubica, Albon, Kvyat, e Russell.

Liberatosi di Norris, Vettel e' partito all'inseguimento di Raikkonen e, una volta superato, ha cominciato a tallonare i primi tre. Il vantaggio di Leclerc su Bottas al nono giro era di ben 2"6, destinato ad aumentare gia' al 12 giro. Al 18 Leclerc ha aumentato il vantaggio a 4"7 su Bottas, mentre Vettel ha segnato il giro piu' veloce. Dopo la sosta di Leclerc, che ha deciso di affidarsi alle Pirelli hard, Hamilton ha conquistato il comando della gara, segnando subito il giro piu' veloce. Fermatosi per il pit al 30 giro, Hamilton e' rientrato in quinta posizione, gettandosi subito alla rincorsa di Vettel.

Al 33 giro la classifica vedeva Lecler con 4"1 di vantaggio su Bottas, che aveva a sua volta 9"2 di vantaggio su Vettel. Seguivano Verstappen, Hamilton, Sainz, Ricciardo, Norris, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Albon, Perez, Hulkenberg, Stroll, Grosjean, Kvyat, Russell, Magnussen e Kubica. Il 36 giro ha segnato il nuovo giro veloce di Leclerc in 1'08"344. Mentre Lecler stava conducendo, Vettel ha dato il meglio di se' e della sua Ferrari, lanciandosi in una rimonta furiosa nel tentativo di riprendere Bottas, che aveva un vantaggio di 2"9. Anche un Verstappen scatenato ha cominciato a spingere sempre di piu', arrivando al 44 giro a 1"6 da Vettel e segnando, sia al 44 che al 45 , un nuovo giro veloce rispettivamente in 1'08"317 e 1'08"1.

In questo momento, Leclerc e la Ferrari continuavano a mantenere il comando con un vantaggio di 3"6 su Bottas, seguito da Vettel e Verstappen, che dopo poco hanno cominciato in un testa a testa personale. Al 50 giro l'inarrestabile Verstappen ha finalmente superato Vettel, lanciandosi poi all'inseguimento di Bottas, mentre il tedesco si fermava per montare gomma rossa. La classifica vedeva Leclerc davanti a Bottas, che aveva un vantaggio di 5"8 su Verstappen, a sua volta seguito da Hamilton, Vettel, Norris, Gasly, Raikkonen, Sainz e Giovinazzi: al 55 giro l'olandese ha raggiunto Bottas, superandolo con facilita'.

Al 56 giro la classifica vedeva Leclerc a +5"0 su Verstappen, con +6"8 su Bottas, ma dopo altri 6 giri Verstappen si e' portato a 2"8 da Leclerc continuando la sua incredibile rimonta e mandando in visibilio la tifoseria olandese. A sei giri dal termine era solo uno il secondo tra i due, finche' al 67 giro Verstappen ha infilato Leclerc, che ha subito ripassato l'olandese per poi venire superato nuovamente. Alla fine, Vestrappen e' riuscito nell'impresa vincendo la sua prima gara di questo campionato. I commissari sportivi si sono consultati con Leclerc e l'olandese e hanno deciso di aprire un'investigazione sulla manovra di sorpasso. "Se mi penalizzano, chiudiamo la F1", ha detto categoricamente Verstappen.

"Non mi ha lasciato spazio all'esterno, ora decidano i giudici", ha affermato invece Leclerc prima di salire sul podio con un volto contrariato e abbandonarlo poco dopo. La Top 10 del GP d'Austria e' la seguente: 1. M. Verstappen; 2. C. Leclerc; 3. V. Bottas; 4. S. Vettel; 5. L. Hamilton; 6. L. Norris; 7. P. Gasly; 8. C. Sainz; 9. K. Raikkonen; 10, A. Giovinazzi.