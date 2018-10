F1, Lewis Hamiton campione del mondo. Vettel: "Deluso e vuoto. Ha meritato lui"

"Hamilton ha meritato questo Mondiale e noi dobbiamo accettare il verdetto della pista. Mi sarebbe piaciuto lottare ancora piu' a lungo ma non e' stato possibile". Queste le dichiarazioni di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale 2018 di Formula 1. "Ovviamente questa non e' stata una giornata semplice per me ma accettiamo quanto e' accaduto in pista - ha dichiarato il pilota tedesco, secondo al traguardo - Dove ho perso il campionato? Non e' il momento di rispondere a questa domanda. Voglio solamente congratularmi con Hamilton per la sua meritata vittoria".

Ai microfoni Sky Vettel e' tornato a parlare della sconfitta nel duello Mondiale con Hamilton: "Sono deluso, Hamilton e' stato superforte. Non mi piace perdere ed oggi mi sento vuoto, non so veramente che dire. E' stato un anno difficile per noi ma penso che abbiamo tante cose su cui lavorare per poter migliorare in futuro". Poi uno sguardo alla prossima stagione: "So che e' difficile promettere pero' ho promesso che daro' sempre il 100% di me stesso e provero' a fare di tutto, anche in questo finale di stagione. Ringrazio tutti i tifosi, la squadra e tutte le persone che lavorano a Maranello. Ora cerchiamo di prendere altri punti e di finire le prossime gare davanti alla Mercedes".

F1, LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUINTA VOLTA COME FANGIO. GP MESSICO: VERSTAPPEN VINCE DAVANTI A VETTEL E RAIKKONEN

Cinque volte Lewis Hamilton. Al secondo match-point il pilota britannico chiude i conti per la conquista del quinto titolo iridato in carriera, e lo fa al termine di una gara ricca di ostacoli e colpi di scena. Al Gran Premio del Messico Hamilton chiude in quarta posizione, ai piedi del podio occupato da uno straripante Max Verstappen e dalle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Ma nonostante cio' tutti gli applausi sono per lui, per una splendida cavalcata completata in rimonta dopo le difficolta' di inizio stagione. Tutti gli applausi inclusi quelli del rivale Vettel che si e' voluto congratulare con il collega in mondovisione, interrompendo l'intervista per regalare una splendida immagine di sport. Il tutto al termine di una gara tesa e lottata fino alla fine. Alla partenza il pole-man Ricciardo sbaglia completamente lo stacco della frizione e viene sorpreso da Verstappen e da Hamilton. Prudenza rossa, invece, per le Ferrari con Vettel che alza il piede in curva 1 e Raikkonen, che per evitare il contatto con la Renault, si fa superare abbastanza agevolmente da Sainz. Dopo soli 11 giri la Mercedes va in difficolta' nella gestione delle gomme e richiama Hamilton e Bottas in sequenza: risposta immediata di Red Bull con Ricciardo prima, Verstappen poi ed infine il 'Cavallino' che guadagna qualche giro in piu' sulle ultrasoft utilizzate in partenza.

Al 34° giro si scatena Vettel che supera con una magia Ricciardo per poi mettersi all'inseguimento di Hamilton e 'sverniciarlo' cinque giri piu' tardi sotto il boato del pubblico messicano. Ma l'eccessivo degrado gomme costringe tutti i piloti a rivedere le proprie strategie con Verstappen, Vettel e Hamilton costretti a tornare ai box per mettersi al riparo da un possibile finale di gara problematico. Rimane fuori, invece, Ricciardo che mostra un gran passo ma viene clamorosamente abbandonato a piedi dalla sua Red Bull per un altro problema meccanico che regala a Vettel ed a Raikkonen un doppio podio rosso in rimonta.

Ma l'esultanza liberatoria e' di Hamilton, quarto al traguardo e campione del mondo: "Completare questo percorso eguagliando cio' che ha fatto Fangio e' una sensazione incredibile, e' tutto surreale". Cinque volte come Fangio con tanto di sorpasso nella classifica all-time a Prost ed allo stesso Vettel che nel post gara stringe la mano al suo rivale: "Hamilton ha meritato questo Mondiale e noi dobbiamo accettare il verdetto della pista. Mi sarebbe piaciuto lottare ancora piu' a lungo ma non e' stato possibile".

Il tutto nella giornata di Verstappen, nuovamente trionfante in Messico proprio come nel 2017, con un pizzico di rammarico per il ritiro del compagno di squadra: "E' stata una gara fantastica ma allo stesso tempo e' stato un peccato perdere Ricciardo: potevamo far doppietta". L'olandese si e' poi lasciato andare alla classica 'fiesta' di Citta' del Messico diventando assoluto protagonista del dj-set sul podio. Una 'fiesta' alla quale non ha partecipato Vettel, sceso dal podio a testa bassa con tanti pensieri al termine di un Mondiale davvero intricato e altalenante. Ad ogni modo arriva un doppio podio per la Ferrari con entrambe le monoposto davanti alle Mercedes e Arrivabene suona la carica: "Ora dovremo continuare a insistere buttandoci tutto alle spalle: testa bassa verso le prossime gare senza arrenderci". Chiaro messaggio: non si molla fino alla fine con i prossimi due appuntamenti in Brasile e ad Abu Dhabi con la testa piu' scarica dopo la chiusura del sipario sul Mondiale piloti.

F1, RAIKKONEN "HAMILTON HA FATTO LA DIFFERENZA"

"Il terzo posto e' stato il miglior risultato possibile oggi, non potevo spingere piu' di cosi'". Queste le dichiarazioni di Kimi Raikkonen al termine del Gran Premio del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale 2018 di Formula 1. "Ottima durata delle gomme ma piu' di cosi' non potevo fare - ha dichiarato il pilota finlandese, terzo al traguardo - Due podi in America? Buoni risultati e non posso di certo lamentarmi. Ci sono ancora due gare da disputare in questo finale di stagione e possiamo fare ancor meglio". "Per tutta la stagione Hamilton e' riuscito a fare la differenza ed ovviamente bisogna contare tutti i punti registrati in campionato e non solamente quelli di quest'oggi. Ha fatto il miglior lavoro e merita di vincere questo titolo" ha proseguito a Sky il ferrarista. Poi il pilota finlandese e' tornato a parlare della sua performance in gara: "Ho cercato di superare entrambe le Mercedes nel primo stint ma le gomme ne hanno risentito parecchio. Dunque abbiamo cambiato strategia e siamo riusciti a portare la macchina fino al traguardo ma non e' stata di certo la gara piu' emozionante di questa stagione".

F1, ARRIVABENE (FERRARI): "MONDIALE COSTRUTTORI NON E' CHIUSO"

"Complimenti a Hamilton che ha vinto il Mondiale piloti ma la nostra squadra non si arrende perche' quello costruttori e' ancora aperto ed oggi abbiamo preso altri punti: non si molla fino alla fine, e' un dovere a questo punto". Queste le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene al termine del Gran Premio del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale 2018 di Formula 1. "Siamo tutti molto concentrati ed ora davanti a noi ci sono le tappe in Brasile e Abu Dhabi" ha dichiarato il team principal della Ferrari ai microfoni Sky. Infine sulla stagione di Vettel:"Bisogna sempre stargli vicino e non lasciarlo da solo nei momenti di down. Ora dovremo continuare a insistere buttandoci tutto alle spalle: testa bassa verso le prossime gare senza arrendersi"