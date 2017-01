F1, Manor addio. Nessun acquirente



La MANOR è scomparsa, addio alla Formula 1'. La Just Racing Services, società a capo della scuderia di F1 (in amministrazione controllata dallo scorso 6 gennaio), non ha trovato alcun compratore e ha dichiarato il fallimento, mettendo di conseguenza fine all'esperienza nel circus.



F1, Manor addio. Nessun acquirente: 220 persone saranno licenziate



La FRP, a cui e' stata stata affidata la curatela fallimentare della societa', ha spiegato che "non vi e' alcuna struttura operativa o finanziaria sostenibile in grado di portare avanti il gruppo" e che la ricerca di un compratore si e' risolta con un nulla di fatto: "nessuna soluzione e' stata trovata per consentire all'azienda di continuare nella sua attuale forma". . Il 31 gennaio, col pagamento dell'ultimo stipendio, saranno così licenziate le 220 persone che componevano team.



F1, senza la Manor ci saranno 10 team al via



E' dunque impossibile che la MANOR possa occupare due posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia del 26 marzo prossimo, primo appuntamento della stagione. Il Mondiale di Formula Uno avrà dunque 10 scuderie con 20 monoposto complessive.



F1, Manor addio. "Colpa" anche del 9° posto della Sauber in Brasile



Nata come Virgin Racing nel 2010 ed entrata nel circus assieme ad altri due team dietro la promessa - poi non mantenuta - dell'allora presidente Fia Mosley di introdurre un tetto ai budget, la scuderia era andata in amministrazione controllata una prima volta nell'ottobre 2014 ma era stata salvata in extremis da Stephen Fitzpatrick, boss della Ovo, in tempo per partecipare alla stagione successiva. Dietro a questo tracollo c'è anche quel nono posto ottenuto da Nasr con la Sauber in Brasile che ha fatto scivolare la MANOR all'11esimo posto del Mondiale Costruttori, piazzamento costato 14 milioni di euro.