Niente da fare per la Ferrari: i commissari riunitisi al Paul Ricard hanno ritenuto non sufficienti le prove presentate dalla scuderia di Maranello in merito all'incidente Vettel-Hamilton nel GP del Canada e hanno deciso di non riaprire il caso. La vittoria resta pertanto del britannico della Mercedes, che aveva tagliato il traguardo alle spalle del tedesco ma era salito sul gradino più alto del podio a causa dei 5 secondi di penalità comminati al rivale.