F1: storico Hamilton, ancora vincitore al GP Gran Bretagna

Lewis Hamilton ha vinto anche l'edizione 2019 del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Grazie a questa vittoria il pilota britannico diventa il primo della storia a vincere per sei volte il GP del suo Paese. Grazie a questa vittoria, Hamilton consolida ulteriormente la prima posizione nella classifica piloti del Campionato del mondo di Formula Uno 2019. La Mercedes, scuderia per cui corre Hamilton, ottiene anche il secondo posto con Bottas, che era partito in pole position. Terzo posto per il giovane ferrarista monegasco Charles Leclerc, che quest'anno sta ottenendo una serie di ottimi risultati. Male invece l'altro ferrarista, Sebastian Vettel, solo 15esimo anche per via di una penalita' di 10 secondi per aver tamponato l'auto di Verstappen.