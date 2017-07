F1: Vettel chiede scusa alla Fia. Nessuna sanzione per il pilota Ferrari

Sebastian Vettel non riceverà nessuna nuova sanzione per il contatto con Lewis Hamilton nel Gp di Baku in Azerbaigian. Lo ha deciso la Fia dopo aver convocato il pilota della Ferrari. Il tedesco si è incontrato nella sede di Parigi con il presidente Jean Todt. Seb si è assunto le proprie responsabilità chiedendo scusa alla Fia e dunque non rieverà ulteriori penalità per la collisione ruota a ruota con il vice campione del mondo e pilota Mercedes. La commissione gara aveva imposto a Vettel uno stop and go di 10" ai box per aver colpito con una ruotata la vettura di Hamilton nell'attesa che la safety car rientrasse. Il pilota della Ferrari aveva accusato il collega inglese di aver frenato bruscamente. Ora Vettel "ha ammesso la sua piena responsabilità", spiega il comunicato della Fia. Seb "ha esteso le sue più sincere scuse alla Fia e all'intera famiglia del motorsport. Si è inoltre impegnato a dedicare del tempo nei prossimi 12 mesi ad iniziative educative in occasione di eventi Fia". Qualora dovessero ripetersi comportamenti simili, Vettel subirebbe un immediato deferimento al Tribunale Internazionale.



La Ferrari "prende atto delle scuse del pilota e degli impegni personali da lui assunti per tutelare l'immagine dello sport e conferma il proprio sostegno alle iniziative della Fia, di cui condivide obiettivi e valori", ha scritto il team italiano commentando la decisione della Fia di non procedere ad ulteriori penalità per Sebastian Vettel.