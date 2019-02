F1: Ferrari, svelata la SF90. Vettel: "Non vedo l'ora di ripartire"

F1: svelata la nuova Ferrari SF90.

Novità nel 'look' per la Ferrari svelata a Maranello, la 'rossa' mostra una tinta meno accesa con inserti neri, maggiorata l'ala anteriore come richiesto dalle nuove norme sull'aerodinamica.Tolto il velo sulla nuova monoposto, i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono ora attesi dai test in pista: l'appuntamento è fissato per lunedì prossimo sul circuito spagnolo di Montmelò.

F1, le parole di Vettel: "Ferrari sulla strada giusta, non vedo l'ora di ripartire"

"Non ho la tuta e non posso mettermi nell'abitacolo. Non vedo l'ora di partire e di salire sull'auto". Con queste parole parole, un emozionato – ma prudente - Sebastian Vettel ha commentato sul palco la nuova monoposto Ferrari SF 90 presentata questa mattina a Maranello (Modena) "Come squadra siamo sulla strada giusta - ha concluso il pilota ufficiale della Rossa - speriamo di continuare a migliorare".