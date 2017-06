Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu Suning



Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu Suning. La notizia è ufficiale e arriva dopo i problemi legati all'ingaggio di Paulo Sousa (che era già sbarcato in Cina).



L'allenatore di Pieris avrebbe firmato un biennale da dieci milioni netti l'anno e non sarà solo mister, ma si occuperà anche della formazione dei tecnici del settore giovanile del club.



Capello deve sistemare le cose allo Jiangsu dopo l'eliminazione agli ottavi nella Champions League asiatica (contro lo Shanghai Sipg) e con la squadra al penultimo posto in campionato.



Fabio Capello avrà al suo fianco una pattuaglia italiana: Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta, oltre a Ventrone e Tancredi. Uno staff tecnico per riportare in alto lo Jiangsu subito, ma anche per costruire un lavoro di lungo periodo all'interno del club. Nel breve il sogno sarebbe il terzo posto per qualificarsi alla prossima Champions League, ma bisognerà recuperare 17 punti in 18 partite.