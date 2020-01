Fabio Fognini super all'Australian Open 2020. vola agli ottavi. E Djokovic...

FABIO FOGNINI AGLI OTTAVI DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2020: GUIDO PELLA KO

Fabio Fognini super, dà spettacolo -polemica con arbitro compresa - a Melbourne e vola agli ottavi degli Australian Open 2020, dopo una battaglia di oltre 2 ore con l'argentino Guido Pella, archiviata con 7-6 6-2 6-3. Due pari il bilancio dei precedenti - tutti disputati sulla terra rossa - con l'azzurro vincitore al primo turno delle qualificazioni di Buenos Aires nel 2010 e nella sfida del primo turno del World Group di Davis nel 2017 (nell'occasione rimontando due set di svantaggio), ed il sudamericano, mancino, a segno al primo turno di San Paolo nel 2013 e negli ottavi di Monaco di Baviera nel 2017.

AUSTRALIAN OPEN 2020, DJOKOVIC STRACCIA NISHIOKA, AGLI OTTAVI PER LA 50MA VOLTA

Novak Djokovic straccia Yoshihito Nishioka. Il sette volte campione dell'Australian Open vince il 93% di punti con la prima, serve 17 ace e completa 40 vincenti. Il match non ha storia, chiude 6-3 6-2 6-2 e il serbo raggiunge così gli ottavi di finale per la cinquantesima volta in 60 Slam giocati.

AUSTRALIAN OPEN 2020, SERENA WILLIAMS ELIMINATA

Australian Open, tonfo pesantissimo di Serena Williams che, battuta dalla cinese Qiang Wang, n.29 del mondo, deve rimandare un'altra volta l'appuntamento con il 24 titolo del Grande Slam (che le farebbe raggiungere il record assoluto di Margaret Court). Qiang Wang e Serena Williams sono rimaste in campo due ore e 41 minuti per un interminabile batti e ribatti di violenza da fondocampo. La cinese l'ha spuntata alla fine 6-4 6-7(2) 7-5.

AUSTRALIAN OPEN 2020, COCO GAUFF ELIMINA LA 'REGINA' OSAKA

Show di Coco Gauff all'Australian Open 2020, primo torneo stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 15enne americana ha sconfitto la giapponese n.4 del mondo Naomi Osaka, campionessa uscente in Australia, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 7 minuti di gioco. La baby prodigio statunitense avanza così agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra la connazionale Sofia Kenin e la cinese Zhang Shuai. Gauff e Osaka si erano incontrate appena quattro mesi fa nel terzo turno dell'Us Open. In quell'occasione la giapponese aveva dominato l'incontro lasciando solo tre game alla più giovane avversaria, scoppiata in lacrime dopo la stretta di mano e consolata dalla giapponese che l'ha poi invitata a parlare con lei nell'intervista post-gara. "Due anni fa uscii al primo turno nel torneo juniores, ora sono qui. E' pazzesco, non posso crederci", ha detto Gauff nell'intervista a caldo. Per lei ora il sogno, sempre più alla portata, è staccare il pass per il quarto di finale di uno Slam per la prima volta in carriera.