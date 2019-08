Fantacalcio chi prendere: i calciatori più ambiti. La top 10

É finalmente arrivato il periodo più atteso dell’anno nel mondo del calcio: sono uscite le liste di fantacalcio di questa stagione. E SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha svolto una ricerca per scoprire chi sono i calciatori più ambiti dagli italiani nelle loro squadre. La tua squadra sarà perfetta solo se avrai una di queste star!

Fantacalcio i calciatori più ambiti secondo l’analisi di SEMrush - Top 10 dei calciatori per una squadra straordinaria

Cristiano Ronaldo

Cristiano è proprio la persona giusta per essere definito “il calciatore che conoscono tutti”, anche quelli che sono lontani dal mondo dello sport. Essendo la fissazione dei proprietari dei club e allenatori, occupa senza dubbio anche il primo posto in questa classifica. Per il calcio italiano Ronaldo è stato il più costoso acquisto nella storia di questo sport ma la sua bravura merita ogni suo punto del fantacalcio.

Douglas Costa

Apprezzato da tutta Europa e considerato un elemento indispensabile dalla Juventus, Douglas Costa ha passato quasi tutta la stagione nei box, ma è pronto a tornare su decisione di Maurizio Sarri per dimostrare il livello delle sue prestazioni.

Mauro Icardi

Forse questo è il momento più complesso nella storia della carriera di Mauro Icardi (la sua è sicuramente la situazione più discussa nel settore). Quale squadra sceglierà Mauro per continuare la sua carriera? Roma o Napoli, come finirà la situazione con l’Inter?

Paulo Dybala

Saltata la proposta del Manchester United, il giocatore rimane fedele alla Juventus. Non tutti sono convinti che si tratti di un sentimento sincero: più probabile che sia invece una strategia pensata per ottenere il massimo dal suo futuro trasferimento.

Emre Can

Emre è uno dei protagonisti della Juventus. Si trova bene a Torino e nella squadra, e in quest'atmosfera riesce ad ottenere ottimi risultati. Fa il massimo per la sua carriera ed è molto felice. Can afferma: “Alla Juventus bisogna vincere quanti più titoli possibile. I tesserati di questa società lo sanno. La serie A è molto importante, è molto difficile, ci sono tante partite. Dunque vogliamo ripeterci con lo scudetto, far bene nella coppa Nazionale e proveremo a dare il massimo anche in Champions League.” Ci aspettiamo da lui ottimi risultati anche in questa stagione.

Gervinho

Il nuovo anno prevede una nuova stagione per Gervinho al Parma. Dopo tante richieste e varie questioni burocratiche, sembra lontano un suo trasferimento e per questo abbiamo ancora un’ottima opportunità di vederlo in campo vestito giallo blu.

Gonzalo Higuaín

Qualche tempo fa tutti i giornali sportivi parlavano del suo possibile trasferimento dalla Juventus. Ma anche se a Gonzalo piace Roma, lui rimane fedele al suo club anche per questa stagione.

Suso

Uno dei più forti calciatori del Milan. Nel 2012 Suso è anche stato inserito nella lista stilata da Don Balón dei migliori calciatori nati dopo il 1991.

Federico Chiesa

Federico Chiesa è un possibile obiettivo per la Juventus? Sarebbe il giocatore ideale per Sarri. Al momento è un argomento ancora molto caldo per il calcio nazionale, ma di sicuro c’è che sarebbe una perdita cruciale per la Fiorentina.

Fabian Ruiz

Adesso tutte le news parlano della sua nuova fidanzata ma in realtà c’è molto da parlare anche su di lui, ad oggi uno dei protagonisti del Napoli e anche della nazionale spagnola.