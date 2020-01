Fatturato squadre, esce la 'Money League': Barcellona prima. Juventus decima

Fatturato squadre// Barcellona per la prima volta in cima

Barcellona regina nella classifica della 'Money League'. Per la prima volta in cima al 'campionato' dei ricavi dei più grandi club calcistici europei. Questo l'esito del rapporto stilato da Deloitte in base ai bilanci della stagione 2018-2019. Il Barcellona scalza il Real Madrid, che diventa secondo, e stabilisce anche un record, essendo il primo club ad aver superato la barriera degli 800 milioni di fatturato, a quota 840,8 milioni. Il Real ha chiuso l'annata con ricavi per 'soli' 757,3 milioni. Terzi e quarti restano Manchester Utd (711 milioni) e Bayern Monaco (660), quinto diventa il Paris Saint Germain (639 milioni) che supera il Manchester City.

Fatturato squadre// La Juventus prima fra le italiane, decima fra le europee

E le italiane? La Juventus guadagna una posizione, passando dall'undicesimo al decimo posto, con 459,7 milioni di fatturato (erano 394,5 nel 2017-2018). L'Inter mette a segno una significativa crescita di ricavi (+30%) salendo a 364,6 milioni, ma non basta per scalare posizioni e rimane 14esima. Nella classifica dei Top 20 anche la Roma, che perde una posizione ed è 16esima a 231 milioni, e il Napoli, new entry al 20esimo posto con 107,4 milioni. Esce di classifica invece il Milan, che era entrato lo scorso anno per la prima volta con un 18esimo posto e ora retrocede al 21esimo. Il Milan però rientrerebbe nei primi 20 se si considerassero solo i ricavi commerciali, dove incassa 65,7 milioni, mentre Roma e Napoli ne uscirebbero.

Fatturato squadre// Nella top 20 ci sono ben 7 club inglesi

Da notare l'ascesa del Tottenham dal decimo all'ottavo posto, complice il raggiungimento della finale della Champions League. E' la Champions d'altronde il motore dei guadagni per tutti i principali club. Nei Top 20 la fa da padrone la Premier League, con sette club (ai cinque principali si aggiungono West Ham ed Everton); bene l'Italia con quattro club, poi Germania e Spagna con tre e Francia con due. Sotto i 20 migliori, nel range 21-30, ci sono altre tre squadre inglesi - Leicester, Wolverhampton e Crystal Palace, due portoghesi, l'Ajax, il Valencia, l'Eintrach Francoforte e lo Zenit San Pietroburgo.





Fatturato squadre// La Premier League il campionato più democratico

All'interno dei singoli campionati, nota lo studio Deloitte, quello inglese è il più 'democratico', con il maggior club che genera solo 1,4 volte il fatturato del quinto, in Italia si sale a 2,2 volte, nella Liga spagnola si arriva addirittura a 6 volte. I fatturati dei Top 20 accorpati sono stati pari a 9,3 miliardi di euro, l'11% in più dal 2017-2018. Questi sono divisi tra introiti televisivi, 575 milioni con un +16%, ricavi commerciali (313 milioni, +9%) e incassi dalle partite (51 milioni, +4%).