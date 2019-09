Federer fuori dallo Us Open 2019: clamoroso a New York

Roger Federer ko ai quarti di finale dello Us Open 2019, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a New York. Lo svizzero, 5 volte vincitore a Flushing Meadows e numero 3 del mondo e del seeding, cede al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 in tre ore e 12 minuti. Dimitrov sfiderà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del tabellone che ha battuto Stan Wawrinka in 4 set (7/6, 6/3, 3/6, 671).

L'eliminazione di Federer è clamorosa, anche perché il fuoriclasse di Basilea era arrivato al match dopo un ottavo di finale in cui aveva cancellato dal campo Goffin (6/2, 6/2, 6/0) e sembrava in condizioni di forma smaglianti. Contro Dimitrov (che nei precedenti sette incontri aveva sempre perso vincendo complessivamente 2 set) però ha accusato un infortunio alla schiena che lo ha limitato. Sfuma così il sogno di molti tifosi di assistere a una finale Nadal-Federer che pareva l'esito più probabile dello Us Open 2019 dopo l'eliminazione di Nole Djokovic.