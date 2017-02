Federica Pellegrini e il cugino di Magnini: il gossip su Pellegrini-Magnini

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, mille gossip sul ritorno di fiamma o la fine della storia



Federica Pellegrini e Filippo Magnini tornano al centro dei gossip. Una riavvicinamento qualche settimana fa, con una serata romantica che non è bastata a recuperare il rapporto? Tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è davvero finita? Tanti i rumors



Federica Pellegrini e il cugino di Magnini (Matteo Giunta): il gossip



"La relazione tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è giunta al capolinea - scrive Dandolo - Sembra che nel cuore della nuotatrice sia entrato un altro uomo, con cui ha da tempo un rapporto professionale: si tratta del suo allenatore Matteo Giunta, 34, cugino proprio di Magnini. Si mormora che verranno presto allo scoperto. Solo pettegolezzi? Ah, saperlo...", scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi.

Va sottolineato che già 4 anni fa Magnini e la Pellegrini avevano vissuto attimi di crisi ed era spuntato fuori il nome di Giunta. Ma Federica aveva subito smentito tutto: “Matteo è un grandissimo professionista che mi sta aiutando a superare questo momento. Non inventiamo cavolate. Se avessi una storia con lei sarebbe osceno e scandaloso, mi dà fastidio il solo fatto che qualcuno possa pensarlo… Non c’entra nulla, assolutamente. Già molti hanno capito di aver sbagliato la scorsa volta”.



FEDERICA PELLEGRINI E MAGNINI DI NUOVO INSIEME? IL POST SU INSTAGRAM CHE SEMBRA UN RITORNO DI FIAMMA



Ma attenzione a un post di poche ore fa pubblicato da Federica Pellegrini. La campionessa olimpica ha pubblicato un vecchio scatto, realizzato d'estate, per augurare buon compleanno a Magnini, che nelle scorse ore ha spento 35 candeline. "And..... Happy birthday to youuuu" ha scritto Federica Pellegrini nella didascalia dell'immagine. E chissà che fuori da tutti i gossip, la verità non porti a un riavvicinamento tra la fuoriclasse veronese e il suo Magnini.